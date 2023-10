La Salernitana travolge la Sampdoria prendendosi gli ottavi di Coppa Italia

La seconda partita del programma della Coppa Italia 2023-2024 di questo 31 ottobre è andata in archivio. La Salernitana ha battuto nettamente, per 4-0, la Sampdoria. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA

All’Arechi la gara inizia subito a ritmi discreti. Padroni e casa ospiti si alternano nel comandare il gioco, sino a quando i campani vanno in gol con Ikwuemesi al 28′ – conclusione deviata e vincente la sua – per l’1-0 degli uomini di Inzaghi.

La Sampdoria incassa il colpo senza riuscire a reagire. La Salernitana prova a sferrare il cazzotto del 2-0 e nel recupero della prima frazione ci riesce: filtrante di Ikwuemesi per Tchaouna che batte ravaglia per il raddoppio granata che spedisce le squadre al riposo.

Nella ripresa la musica non cambia. I liguri non pungono e così la Salernitana al 66′ trova la rete del 3-0 con il piazzato ancora di Tchaouna, che chiude definitivamente i giochi e il discorso qualificazione. Nel finale, da pura accademia, c’è il tempo anche per il poker salernitano, messo a referto da Cabral.

La Salernitana vince quindi nettamente il confronto con la Sampdoria legittimando la superiorità di categoria. Ora per gli uomini di Pippo Inzaghi all’orizzonte c’è la Juventus negli ottavi di finale della Coppa Italia 2023-2024.

Foto: Lapresse