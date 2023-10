Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2023: Scutto, Giuffrida, Bellandi e Parlati guidano la maxi-spedizione azzurra

La Nazionale italiana di judo sta ultimando la preparazione in vista dei prossimi due grandi appuntamenti in calendario, che assegnano punti importanti in ottica ranking di qualificazione olimpica per Parigi 2024. Il primo dei due impegni ravvicinati (il secondo sarà l’Europeo di Montpellier ad inizio novembre) per la squadra azzurra sarà il Grand Slam di Abu Dhabi 2023, in programma dal 24 al 26 ottobre.

Si tratta di un torneo prestigioso che in passato ha regalato belle soddisfazioni al movimento tricolore, capace di raccogliere ben sei podi solo nell’ultima edizione. L’Italia si presenterà nella capitale degli Emirati Arabi Uniti con una maxi-spedizione di 27 atleti (13 uomini e 14 donne), a meno di eventuali forfait da ufficializzare nei prossimi giorni.

In campo femminile le nostre punte di diamante sono Assunta Scutto nei -48 kg, Odette Giuffrida nei -52 kg e Alice Bellandi nei -78 kg, senza dimenticare la fresca campionessa europea e mondiale juniores Veronica Toniolo nei -57 kg. Iscritte alcune giovani di prospettiva come Martina Esposito nei -70 kg, Asya Tavano ed Erica Simonetti nei +78 kg, Savita Russo e Agnese Zucco nei -63 kg, mentre le altre azzurre in gara saranno Francesca Milani (48), Kenya Perna (52), Nicolle D’Isanto (57), Raffaella Ciano (70) e Giorgia Stangherlin (78).

Settore maschile che punta tanto invece su Christian Parlati (90 kg), Antonio Esposito (81) ed Elios Manzi (66), tutti a caccia di un risultato positivo per avvicinare il pass olimpico. Sognano in grande ad Abu Dhabi anche i vari Angelo Pantano (60), Matteo Piras (66) e Giovanni Esposito (73), mentre completano la delegazione italiana Andrea Carlino (60), Edoardo Mella (73), Giacomo Gamba (81), Enrico Bergamelli (100), Kwadjo Anani (+100), Lorenzo Agro Sylvain (+100) ed il campione d’Europa juniores in carica Jean Carletti (100).

Foto: IJF