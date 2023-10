Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei: 18 azzurri impegnati a Montpellier, presenti tutti i big

Tra poco più di tre settimane Montpellier ospiterà i Campionati Europei Individuali 2023 di judo, in programma dal 3 al 5 novembre. La rassegna continentale, oltre ad assegnare titoli e medaglie, metterà in palio un massimo di 700 punti (lo stesso punteggio di un Grand Prix) per i ranking di qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024.

Grandi aspettative per la squadra azzurra, che si presenterà in Francia con una delegazione di 18 atleti (9 donne e 9 uomini). Fari puntati nel settore femminile sulle stelle Assunta Scutto (n.1 al mondo nei -48 kg), Odette Giuffrida (bronzo iridato in carica nei -52 kg) e Alice Bellandi (vincitrice del Masters 2022 nei -78 kg), ma proveranno a stupire da outsider anche Francesca Milani (48 kg), Veronica Toniolo (57), Flavia Favorini (63), la diciottenne Savita Russo (63), Martina Esposito (70) e Asya Tavano (+78).

In campo maschile i punti di riferimento saranno Manuel Lombardo (73 kg) e Christian Parlati (90), tra i migliori del Pianeta nelle rispettive categorie, mentre l’organico tricolore sarà completato da Angelo Pantano (60), Andrea Carlino (60), Fabio Basile (66), Elios Manzi (66), Giovanni Esposito (73), Antonio Esposito (81) e Gennaro Pirelli (100).

Di seguito la lista completa degli atleti italiani convocati per gli Europei di Montpellier 2023:

CONVOCATI ITALIA EUROPEI JUDO 2023

FEMMINILE:

Francesca Milani (48), Assunta Scutto (48), Odette Giuffrida (52), Veronica Toniolo (57), Flavia Favorini (63), Savita Russo (63), Martina Esposito (70), Alice Bellandi (78), Asya Tavano (+78).

MASCHILE:

Angelo Pantano (60), Andrea Carlino (60), Fabio Basile (66), Elios Manzi (66), Manuel Lombardo (73), Giovanni Esposito (73), Antonio Esposito (81), Christian Parlati (90), Gennaro Pirelli (100).

Foto: IJF