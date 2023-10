Judo, Alice Bellandi torna a vincere dominando il Grand Slam di Abu Dhabi!

Un’Italia a trazione femminile continua a regalare spettacolo e chiude in bellezza il Grand Slam Abu Dhabi 2023 di judo, conquistando nell’ultima giornata un nuovo successo grazie ad Alice Bellandi. La selezione tricolore, con questo risultato, vince il “medagliere” della manifestazione con 3 primi posti davanti al Canada (2) e può guardare con ottimismo agli imminenti Campionati Europei Senior di Montpellier.

Bellandi, n.1 al mondo e prima testa di serie nei -78 kg, ha disputato una gara fenomenale dominando tutti gli incontri (ippon alla transalpina Chloe Buttigieg, alla guineana Marie Branser e alla portoghese Patricia Sampaio) fino alla finale, in cui ha fatto un po’ più di fatica contro la fisicità della francese Fanny Posvite riuscendo comunque a spuntarla per somma di sanzioni al Golden Score grazie ad un atteggiamento decisamente più propositivo rispetto alla sua avversaria. 4° titolo Slam per la 24enne bresciana, che torna sul gradino più alto del podio dopo otto mesi (l’ultimo trionfo risaliva allo scorso febbraio a Tel Aviv) e si riprende inoltre la leadership nel ranking a cinque cerchi per soli 45 punti davanti all’israeliana Inbar Lanir, assente oggi nella capitale emiratina.

Bel Paese protagonista sempre al femminile anche nei +78 kg con due giovani atlete classe 2002 in crescita che possono ambire al pass per Parigi. Erica Simonetti, bronzo mondiale juniores l’anno scorso, ha centrato il miglior piazzamento della carriera in un Grand Slam arrivando addirittura in semifinale (battute nell’ordine la saudita Al Qahtani, la cinese n.1 del seeding Su Xin e la bosniaca Ceric) per poi doversi accontentare della quinta piazza dopo le sconfitte con la kazaka Kamila Berlikash e la francese Lea Fontaine.

Quest’ultima in precedenza aveva interrotto ai ripescaggi il cammino dell’altra azzurra Asya Tavano, che ha gettato al vento probabilmente una buona occasione perdendo ai quarti un match equilibrato con la portoghese Rochele Nunes (vincitrice poi del torneo) dopo la vittoria sulla kazaka Nazgul Maratova. Il settimo posto di Abu Dhabi consente comunque alla friulana di mettere in cascina 260 punti importanti per restare in zona qualificazione olimpica diretta.

Bilancio odierno di una vittoria ed una sconfitta per Lorenzo Agro Sylvain (out agli ottavi con il campione del mondo in carica Inal Tasoev) nei pesi massimi e per il fresco campione europeo juniores Jean Carletti (battuto agli ottavi per somma di sanzioni dal quotato canadese Shady Elnahas) ed Enrico Bergamelli (fuori ai sedicesimi contro il russo naturalizzato bahrainita Zelimkhan Bashaev) nei -100 kg.

Giornata storta nei -90 kg per l’argento mondiale 2022 Christian Parlati, testa di serie n.1 del tabellone, che si è fatto sorprendere al primo turno dall’esperto sud coreano Sungho Lee (doppio waza-ari) perdendo una grande chance per avvicinare il podio del ranking mondiale. Eliminati al debutto anche Giorgia Stangherlin nei -78 kg (contro la croata Petrunjela Pavic) e Kwadjo Anani nei +100 kg (con il fortissimo russo Tamerlan Bashaev).

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2023 di judo:

-78 kg F

1 Bellandi (Ita)

2 Posvite (Fra)

3 Boehm (Ger) e Wagner (Ger)

+78 kg F

1 Nunes (Por)

2 Berlikash (Kaz)

3 Startseva (AIN) e Fontaine (Fra)

-90 kg M

1 Majdov (Srb)

2 Mosakhlishvili (Esp)

3 Toth (Hun) e Jabniashvili (Geo)

-100 kg M

1 Adamian (AIN)

2 Kukolj (Srb)

3 Fara (Aut) e Elnahas (Can)

+100 kg M

1 Tasoev (AIN)

2 Abramov (Ger)

3 Bashaev (AIN) e Snippe (Ned)

