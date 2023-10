Judo, Antonio Esposito e Giacomo Gamba giù dal podio ma grandi protagonisti al Grand Slam di Abu Dhabi

Dopo un day-1 trionfale, grazie alle vittorie di Assunta Scutto e Odette Giuffrida, non arrivano podi purtroppo per l’Italia nella seconda giornata del Grand Slam di Abu Dhabi 2023. Il movimento azzurro archivia comunque due ottimi piazzamenti nella top8 e altre buone indicazioni in prospettiva, pur senza trovare il grande exploit. Antonio Esposito è stato il migliore della spedizione tricolore quest’oggi, strappando un quinto posto nella categoria fino a 81 kg e consolidando la sua posizione in zona qualificazione diretta per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il 28enne napoletano, n.5 del seeding, ha collezionato tre successi di seguito con l’emiratino Khalifa Al Hosani (ippon), il tedesco Dominic Ressel (ippon) ed il kirghiso Asad Masabirov (somma di sanzioni), pagando dazio poi in semifinale con il russo David Karapetyan (ippon dopo 1’13”) e nella finalina con il georgiano portacolori degli Emirati Arabi Uniti Nugzari Tatalashvili (waza-ari).

Torneo di altissimo livello nella stessa categoria anche per Giacomo Gamba, settimo con grandi rimpianti ma protagonista di una prestazione davvero notevole. Il 24enne ha cominciato alla grande sconfiggendo il brasiliano Eduardo Santos ed il tagiko Somon Makhmadbekov, prima di perdere ai quarti con il forte olandese Frank De Wit per squalifica (head dive) dopo aver dominato l’incontro, mentre successivamente ai ripescaggi è stato beffato dall’ippon di Tatalashvili.

Nei 73 kg Edoardo Mella si è fermato al secondo turno contro il kazako Zhansay Smagulov dopo aver regolato al debutto l’irlandese Joshua Green, mentre in campo femminile Martina Esposito ha ceduto il passo all’olandese Hilde Jager negli ottavi di finale dei -70 kg per somma di sanzioni dopo la vittoria iniziale con la brasiliana Kaillany Cardoso.

Out al primo turno sempre nei -70 kg Raffaella Lelia Ciano con la kazaka Ekaterina Tokareva, mentre nei -63 kg si è subito interrotto il cammino di Agnese Zucco contro la russa Kamila Badurova e della diciottenne Savita Russo contro la francese Gaetane Deberdt (hansoku-make per head dive). Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2023 di judo:

-63 kg F

1 Beauchemin-Pinard (Can)

2 Tang (Chn)

3 Cabana Perez (Esp) e Piovesana (Aut)

-70 kg F

1 Taimazova (AIN)

2 Eriksson (Swe)

3 Jager (Ned) e Coughlan (Aus)

-73 kg M

1 Ahadov (Uzb)

2 Gjakova (Kos)

3 Mammadaliyev (Aze) e Makhmadbekov (AIN)

-81 kg M

1 Karapetyan (AIN)

2 De Wit (Ned)

3 Borchashvili (Aut) e Tatalashvili (UAE)

Foto: IJF