Italia-Cuba volley oggi in tv: a che ora inizia, dove vederla, programma Preolimpico, streaming, formazioni

Si gioca oggi, sabato 7 ottobre alle ore 18.30, Italia-Iran, match valido per il sesto turno del torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Dopo la sconfitta con la Germania, gli azzurri hanno rialzato la testa contro l’Iran ed arrivano al penultimo match del girone al secondo posto con 4 vittorie e 12 punti.

Dall’altra parte della rete la squadra guidata dal CT Fefeè De Giorgi troverà la nazionale cubana, quarta con tre vittorie e con speranze ancora intatte di centrare la qualificazione, pur dopo la sconfitta contro il Brasile. Un incontro chiave dunque, assolutamente da vincere per gli azzurri per arrivare con il destino nelle proprie mani allo scontro diretto col Brasile.

Di seguito i il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cuba, match valido per il sesto turno del torneo preolimpico di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205), mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go, NOW e Volleyball World Tv. Noi di OA Sport vi offriremo la consueta DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA ITALIA-CUBA PREOLIMPICO VOLLEY

Sabato 7 ottobre

Ore 18.30 Italia vs Cuba – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205)

ITALIA-CUBA PREOLIMPICO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

