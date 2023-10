In ritardo i match di Sinner e Sonego a Shanghai: cosa succede e perché il programma slitta

Giornata di tennis intensa nel Masters 1000 di Shanghai: tanti match in programma per il secondo turno tra cui quelli di tre italiani, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, quest’ultimo al debutto dopo la straordinaria cavalcata trionfale portata a termine mercoledì a Pechino.

La pioggia ha complicato i piani degli organizzatori: la giornata doveva iniziare alle 6.30 ora italiana, ma puntuale è cominciato solo il match tra Stefanos Tsitsipas e Rinky Hijikata sul Campo Centrale che è dotato di copertura retrattile. Campo Centrale che non vede programmato alcun italiano, poiché tutti e tre sono su campi scoperti.

Il campo di Lorenzo Sonego e Jannik Sinner è lo Show Court 3: il torinese affronterà Frances Tiafoe come secondo incontro dopo Paul-Ofner, come terzo match ci sarà invece quello dell’altoatesino contro Marcos Giron. Paul e Ofner che sono stati i primi a cominciare tra i campi laterali, poco prima delle 7.30 ora italiana.

Per quanto riguarda l’incontro di Matteo Arnaldi contro Jan-Lennard Struff, è partito poco prima delle 8.00 (ora italiana) come primo incontro sul campo 4, salvo fermarsi alle 8.15 dopo appena cinque game. Le previsioni odierne sono ancora incerte su Shanghai e fra circa tre/quattro ore potrebbe riaffacciarsi la pioggia: una giornata quindi che si preannuncia non semplice da gestire.

Foto: Lapresse