In che posizione si trova Matteo Berrettini nel ranking ATP? La classifica al ritorno in campo

Matteo Berrettini non gioca dagli US Open 2023, quando dovette fare i conti con un problema alla caviglia nel corso del secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech. Fu l’ennesimo problema fisico di una stagione particolarmente tribolata per il tennista romano, che si sta preparando per fare il proprio ritorno in campo. Il finalista di Wimbledon 2021 prenderà parte al torneo ATP 250 di Stoccolma, che andrà in scena dal 16 al 22 ottobre. L’azzurro ha scelto il cemento indoor della capitale svedese per rimettersi in gioco nel circuito e il suo obiettivo è ben chiaro: ritrovare la migliore forma fisica per l’appuntamento clou di fine novembre, ovvero le Finals di Coppa Davis a Malaga.

Matteo Berrettini punta a essere grande protagonista negli atti conclusivi della massima competizione per Nazionali e proverà ad alzare la tanto ambita Insalatiera insieme ai compagni di squadra. Il 27enne è stato esantato dalle qualificazioni a Stoccolma dopo gli ultimi forfait ed entrerà direttamente nel tabellone principale dove spiccano il danese Holger Rune (n.1), vincitore del torneo l’anno scorso, il francese Adrian Mannarino (n.2), l’olandese Tallon Griekspoor (n.3), lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.4), l’argentino Sebastian Baez (n.5), il ceco Jiri Lehecka (n.6), l’americano Christopher Eubanks (n.7) e il britannico Daniel Evans (n.8).

Quale sarà il ranking ATP di Matteo Berrettini al suo ritorno in campo dopo l’infortunio? Il romano occupa attualmente il 63mo posto in graduatoria con 832 punti all’attivo, ma nei prossimi giorni potrebbe anche perdere delle posizioni visto che ci sono un paio di tennisti che possono scavalcarlo: l’ungherese Fabian Marozsan lo sopravanzerebbe in caso di qualificazione alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai (l’attuale numero 65 volerebbe a quota 992 se dovette battere il polacco Hubert Hurkacz) e l’australiano Thanasi Kokkinakis lo supererebbe in caso di vittoria finale al Challenger di Shenzhen (andrebbe a 872 punti).

Foto: Lapresse