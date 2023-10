Il tabellone di Jannik Sinner all’ATP di Vienna: primo turno durissimo contro un americano

Comincerà lunedì 23 ottobre l’ATP 500 di Vienna, evento che precederà, insieme all’ATP 500 di Basilea, l’ultimo Masters 1000 della stagione, ovvero quello di Parigi-Bercy (30 ottobre-5 novembre). Al via del torneo austriaco ci saranno diversi big del tennis, tra cui anche l’italiano Jannik Sinner, che proverà a spingersi il più avanti possibile.

Poco fa si è svolto il sorteggio, e l’altoatesino, che per questo torneo sarà testa di serie n.2, ha scoperto che al primo turno dovrà affrontare Ben Shelton, a patto che lo statunitense decida effettivamente di partecipare al torneo di Vienna, visto che oggi ha ottenuto la qualificazione per l’ultimo atto di domani all’ATP 500 di Tokyo e ci sarà quindi da capire se per lui abbia senso volare di fretta in Europa subito dopo la finale di un torneo difficile e faticoso. Nel caso in cui la sfida si faccia, per Sinner ci sarà la possibilità di prendersi la rivincita, dopo la sconfitta subita contro lo statunitense classe 2002 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2023 (2-6 6-3 7-6 il risultato finale).

Se l’italiano vincerà al debutto, poi il secondo turno sarà contro uno tra lo statunitense Mackenzie McDonald e l’argentino Francisco Cerundolo, mentre accedere ai quarti vorrebbe dire affrontare probabilmente o l’americano Frances Tiafoe (anche in quel caso Jannik potrebbe prendersi una rivincita dopo il ko di due anni fa a Vienna per 3-6 7-5 6-2) o il francese Gael Monfils, che attualmente si trova in semifinale all’ATP 250 di Stoccolma.

Guardando ancora più avanti, in caso di accesso alla semifinale Sinner potrebbe trovarsi di fronte il russo Andrey Rublev (testa di serie n.3) o il tedesco Alexander Zverev. Da segnalare che quest’ultimo è però reduce da tre sconfitte consecutive, e dovrà dunque cambiare marcia se vorrà andare lontano in un torneo così difficile come quello di Vienna.

Infine, un’eventuale finale potrebbe voler dire vedere Jannik opposto al russo Daniil Medvedev (n.1 del seeding), giocatore contro cui l’italiano ha vinto per la prima volta nella finale dell’ATP 500 di Pechino dopo sei sconfitte consecutive. Da non scartare comunque anche le opzioni Grigor Dimitrov (in grande forma in quest’ultimo periodo) e Stefanos Tsitsipas, mentre sembra più difficile poter vedere in finale Tommy Paul o Karen Khachanov.

