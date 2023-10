Il tabellone di Jannik Sinner a Parigi-Bercy: si inizia con un qualificato o McDonald, possibili incroci con Rublev e Djokovic

Siamo alle ultime battute della stagione di tennis mondiale; da domani prenderà il via il 1000 di Parigi-Bercy, torneo che negli anni ha regalato tante sorprese. Jannik Sinner inizierà per la prima volta in carriera un torneo del genere tra i primi quattro giocatori del mondo anche in tabellone, che gli permetterà di avere un bye che lo spedisce direttamente al secondo turno.

Al debutto ci sarà uno tra un qualificato e l’americano Mackenzie McDonald. Due scontri e due vittorie per l’azzurro con l’atleta a stelle e strisce, risalenti al torneo di Washington 2021 (7-5 4-6 7-5) e al Roland Garros 2022, con Jannik che ebbe vita molto più facile con il punteggio di 6-3 7-6 6-3. Dagli ottavi di finale il livello tenderà già ad alzarsi; il favorito per affrontarlo sarebbe Alex De Minaur, sporadico compagno di doppio con cui ha sempre vinto in passato, ma l’australiano dovrà prima vedersela con il mai domo Andy Murray per poi affrontare uno tra Benjamin Bonzi e un qualificato.

Ai quarti di finale si riproporrebbe la sfida con Andrey Rublev, già sperimentata ieri nella semifinale di Vienna: il russo sta toccando vette molto alte in questa stagione, grazie alle due finali 1000 raggiunte tra Parigi (vinta) e Shanghai di qualche settimana fa (persa). Una sfida che metterà sul piatto, probabilmente, anche il quarto posto nel ranking mondiale (ed eventualmente anche nella Race, correggi post match).

E in semifinale, arriverebbe colui che più di tutti rappresenta il boss finale dei videogiochi per ogni tennista di tal nome: Novak Djokovic. L’ultima partita ufficiale in un torneo ATP, tenendo da parte il match di Coppa Davis con Alejandro Davidovich Fokina, è la finale degli US Open dello scorso 10 settembre. Il numero 1 al mondo arriva all’appuntamento fresco come una rosa in vista delle Finals di Torino: già scontrarsi con lui può rappresentare il banco di prova definitivo per il Sinner attuale, che sta toccando vette di gioco sempre più alte. Con vista verso le Finals di Torino.

TABELLONE JANNIK SINNER AL MASTERS 1000 DI PARIGI-BERCY

Primo turno: bye

Secondo turno: vincente di McDonald-qualificato

Ottavi di finale: vincente de Minaur-Murray vs Bonzi-qualificato

Quarti di finale: probabile Rublev (atteso prima da un qualificato e poi dal vincente di Paul-Gasquet vs Mannarino-qualificato)

Semifinale: probabile Djokovic (atteso da un possibile ottavo con Shelton e da un quarto contro Rune o Fritz)

Finale: dall’altra parte del tabellone spiccano Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas, Ruud, Hurkacz

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger