Hockey pista: Trissino, Sarzana, Forte e Follonica iniziano col piede giusto la prima giornata di Serie A1

La Serie A1 di hockey pista, per l’annata 2023-2024, è ufficialmente iniziata. La prima parte del turno d’apertura del massimo Campionato Italiano è andato in archivio. Ecco come sono andate le cose.

Vittorie a valanga per i campioni d’Italia del Trissino e per il Forte dei Marmi: entrambe si impongono in trasferta, battendo rispettivamente il Giovinazzo 0-12 e il Breganze 0-10.

Più tirate invece le vittorie del Sarzana sul Montebello, maturato per 4-2, e quella del Follonica, di strettissima misura per 4-3 sul Lodi, con tripletta di Davide Banini.

Infine, in attesa dei posticipi Bassano-Grosseto (domenica 08/10 h 18.00) e Monza-Vercelli (mercoledì 11/10 h 20.45), finisce “in colonna” anche il pirotecnico 4-4 venuto fuori dal match veneto fra Valdagno e Sandrigo.

