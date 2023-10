Hockey pista, Serie A1 2023-2024: riparte il massimo Campionato. Le date e le squadre coinvolte

Manca sempre meno. Comincerà questo fine settimana il Campionato di Serie A1 2023-2024 di hockey su pista, rassegna giunta alla sua edizione numero 101. Saranno quattordici le squadre impegnate in questa annata, con Trissino motivata a conservare il titolo come fatta nelle due precedenti stagioni.

I team saranno nello specifico a giocarsi lo scudetto saranno Ubroker H. Bassano 1954, VenetaLab H.Breganze, Follonica H. 1952, Centro Porsche Firenze Versilia H.Forte, Indeco A.F.P. Giovinazzo, Edilfox C.P. Grosseto 1951, Amatori Wasken Lodi, Tierre Chimica Montebello H.P., TeamServiceCar H.R.C. Monza, Telea Medical Sandrigo H., Gamma Innovation H. Sarzana, Hockey Trissino, Why Sport H.C. Valdagno, Engas H. Vercelli.

Da calendario, il primo turno si disputerà sabato 7 ottobre, con la chiusura del girone d’andata previsto per il 20 dicembre. Il termine della stagione regolare è invece previsto per il 13 aprile. I play off partiranno quindi il 17 aprile con i preliminare, mentre i quarti si disputeranno a partire dal 24.

Ancora ignoto invece il programma delle semifinali e dalle Finali, anche se da regolamento l’ultima gara è fissata per l’8 giugno, complice anche l’avvicinarsi dei World Skate Games 2024, Campionati del Mondo che si svolgeranno proprio in Italia nel mese di luglio.

