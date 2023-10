Hockey pista: nei posticipi della seconda di A1 arrivano successi per Grosseto, Trissino e Follonica

Il programma della seconda giornata della stagione regolare 2023-2024 della Serie A1 di hockey pista è andato quasi del tutto in archivio.

Fatta eccezione per il match fra Lodi e Sarzana infatti, che si recupererà a metà novembre, altre tre partite sono state giocate in questo mercoledì 18 ottobre.

Le gare hanno fatto emergere la netta vittoria per 6-1 del Trissino sul Valdagno, l’affermazione esterna del Follonica per 2-4 in casa del Sandrigo e il successo largo per 6-2 del Grosseto sul Giovinazzo.

In virtù dei risultati maturati, a quota 6 punti dopo due partite, in testa c’è un quartetto composto dallo stesso Trissino, dal Forte dei Marmi, dal Follonica e dal Grosseto. Di seguito i tabellini, il riepilogo di giornata e la classifica aggiornata. La Serie A1 tornerà di scena sabato 21 ottobre.

CAMPIONATO SERIE A1 – 2a GIORNATA – Note tecniche

Mercoledì 18 ottobre 2023 – ore 20:45 – Palasport di Sandrigo (Vicenza)Telea Medical Sandrigo: Bridge, Miguelez, Ghirardello, Moyano, Ardit – Brendolin, Poletto (C), Canesso, Somacale, Cocco C – All. MendoFollonica: Barozzi, Pagnini F (C), Banini D, Banini F, Montigel – Pagnini M, Buralli, Maldini, Cabiddu, Maggi E – All. Silva SMarcatori: 1t: 5’32” Banini D (FOL), 6’33” Montigel (FOL), 15’42” Brendolin (SAN), 18’31” Banini D (FOL), 19’02” Miguelez (SAN) – 2t: 9’56” Banini D (FOL)Espulsioni: 2t: 7’40” Moyano (2’+2′) (SAN), 12’24” Banini (2′) (FOL) e Brendolin (2′) (SAN), 22’48” Brendolin (2′) (SAN), 24’51” Bridge (2′) (SAN)Arbitri: Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) e Carlo Iuorio di Salerno

Mercoledì 18 ottobre 2023 – ore 20:45 – PalaDante di Trissino (Vicenza)

HOCKEY TRISSINO – WHY SPORT H.C. VALDAGNO = 6-1 (4-0, 2-1)

Trissino: Zampoli, Pinto (C), Garcia R, Mendez, Cocco – Malagoli, Gavioli, Piccoli Gio, Piccoli Giu, Sgaria – All. Sousa

Why Sport Valdagno: Bovo, Motaran (C), Borregan, Giuliani, Garcia E – Vega, Diquigiovanni, Piroli, Crocco, Checchetto – All. Chiarello

Marcatori: 1t: 6’18” Pinto (TRI), 7’40” Cocco (tir.dir) (TRI), 9’50” Gavioli (TRI), 15’20” Malagoli (TRI) – 2t: 3’12” Garcia R (TRI), 20’30” Vega (VAL), 20’36” Cocco (TRI)

Espulsioni: 1t: 7’40” Garcia E (2′) (VAL)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Giorgio Fontana di Milano

POSTICIPO FISR – Mercoledì 18 ottobre 2023 – ore 20:45 – Pista Mario Parri di Grosseto

EDILFOX C.P. GROSSETO 1951 – INDECO A.F.P. GIOVINAZZO = 6-2 (3-1, 3-1)

Edilfox Grosseto: Catala, Saavedra (C), Rodriguez, De Oro, Franchi – Thiel, Paghi, Cabella, Cardella, Sassetti – All. Achilli

Indeco Giovinazzo: Dangelico (C), Dilillo, Bartes, Mura, Le Berre – Turturro Lui, Turturro Ang, Colamaria, Mezzina, Calabrese – All. Marzella

Marcatori: 1t: 7’50” Franchi (GRO), 11’23” Thiel (GRO), 11’52” Mura (GIO), 24’48” De Oro (GRO) – 2t: 14’33” Cardella (GRO), 15’05” De Oro (GRO), 23’18” Cabella (GRO), 23’30” Mura (GIO)

Espulsioni: 2t: 4’03” Dilillo (2′) (GIO)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Mario Trevisan di Viareggio (LU)

CAMPIONATO SERIE A1 – 2a GIORNATA – SABATO 14, DOMENICA 15 E POSTICIPI COPPE EUROPEE MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE

14/10/23 ore 20:45 Centro Porsche Firenze V.H.Forte Ubroker H.Bassano 1954 3-2 14/10/23 ore 20:45 VenetaLab H.Breganze Engas H.Vercelli 3-6 15/10/23 ore 18:00 Tierre Chimica Montebello H. TeamServiceCar H.R.C. Monza 6-4 18/10/23 ore 20:45 Hockey Trissino Why Sport H.C. Valdagno 6-1 18/10/23 ore 20:45 C.P. Grosseto 1951 Indeco A.F.P. Giovinazzo 6-2 18/10/23 ore 20:45 Telea Medical Sandrigo H. Follonica H.1952 2-4 15/11/23 ore 20:45 Amatori Wasken Lodi Gamma Innovation H.Sarzana

CLASSIFICA GENERALE – http://hockeypista.fisr.it

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Hockey Trissino 6 2 17 V-V 2 Centro Porsche Firenze V.H.Forte 6 2 11 V-V 3 Edilfox C.P. Grosseto 1951 6 2 6 V-V 4 Follonica H.1952 6 2 3 V-V 5 TeamServiceCar H.R.C. Monza 3 2 5 V-S 6 Gamma Innovation H.Sarzana 3 1 2 V 7 Tierre Chimica Montebello H. 3 2 0 S-V 8 Engas H.Vercelli 3 2 -4 S-V 9 Telea Medical Sandrigo H. 1 2 -2 P-S 10 Why Sport H.C. Valdagno 1 2 -5 P-S 11 Amatori Wasken Lodi 0 1 -1 S 12 Ubroker H.Bassano 1954 0 2 -3 S-S 13 VenetaLab H.Breganze 0 2 -13 S-S 14 Indeco A.F.P. Giovinazzo 0 2 -16 S-S

Foto: FISR / Manuel Urracci