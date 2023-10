Hockey ghiaccio, ICE League 2023: domenica negativa. Perdono Valpusteria e Asiago

Valpusteria perde ma rimane provvisoriamente al comando della classifica nel Campionato ICE League 2023-2024 di hockey su ghiaccio. I lupi infatti hanno perso per 2-4 la sfida con l’HK Olimpija, approfittando però del mancato completamente del match del Salzburg, contendente al momento per la leadership, sospeso per ragioni tecniche in quel di Vienna.

Una partita in cui la squadra altoatesina ha dimostrato comunque di essere in grado di lottare: dopo un parziale di 2-0 da parte degli ospiti, concretizzatosi grazie ai guizzi di Gooch (8:18 del primo periodo) e di Kapel (12:31 del secondo periodo), il team italiano ha accorciato le distanze con De Luca (15:09), salvo poi subire dopo un minuto l’1-3 ancora da Gooch (16:08), rete che ha preceduto il sigillo di Petan (17:19) che ha riaperto definitivamente i conti.

Nonostante i tentativi di ripristinare gli equilibri, Pusteria vedrà definitivamente tramontare ogni possibilità di pareggio al 18:10 del terzo periodo, quando Pance mette in rete un 2-4 incassando dunque una preziosa vittoria.

Brutta sconfitta anche per Asiago, costretta ad arrendersi al cospetto del Black Wings Linz per 5-2 in una disputa complicatasi dopo un parziale di 4-0, score che ha impedito ai veneti di poter anche solo tentare una rimonta. L’ICE League tornerò martedì 3 ottobre.

Foto: Iwan Foppa