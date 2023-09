Hockey ghiaccio, Alps League 2023: Vipiteno perde la vetta dopo il KO nel derby con Gherdeina, sconfitta per l’Unterland

Vipiteno perde il derby e scivola al secondo della classifica nel sabato dedicato all’Aps League 2023 di hockey su ghiaccio. La squadra trentina nello specifico ha dovuto cedere il passo a Gherdeina con il risultato di 4-3, risultato maturato all’extra time.

I due team nello specifico avevano chiuso il tempo regolamentare con il parziale di 3-3 dopo che i padroni di casa erano riusciti a segnare tre goal nell’ultimo periodo, pareggiando dunque i conti dopo il tris segnato dai leader del Campionato, i quali hanno poi subito una doccia fredda da De Luca, autore di tutte le reti messe a referto dagli uomini di Miner.

Nel secondo derby di giornata Cortina invece ha regolato ampiamente Merano con il risultato di 5-1 in una partita mai messa davvero in discussione; cade invece l’Unterland, costretto a cedere il passo al Kitzbuhel per 4-3 soltanto ai calci di rigore.

L’Alps League 2023 tornerà domani, domenica 1 ottobre.

Foto: Max Pattis