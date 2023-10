Gran Piemonte 2023: il percorso ai raggi X. Seconda parte molto insidiosa, ma basterà per evitare l’arrivo in volata?

Si terrà domani, giovedì 5 ottobre, la Gran Piemonte 2023, corsa in linea italiana di livello 1.Pro giunta ormai alla sua 107ma edizione. In questa importante gara, che per alcuni corridori fungerà anche da test in vista de Il Lombardia (in programma sabato 7 ottobre), si partirà alle ore 12:35 da Borgofranco d’Ivrea e si arriverà, dopo 152 chilometri e 1788 metri di dislivello, sul traguardo di Favria.

Al via si presenteranno ben 15 squadre World Tour e sette formazioni Professional, tra cui tre team italiani, ovvero Corratec-Selle Italia, Green Project-Bardiani Csf-Faizanè ed Eolo-Kometa. I corridori di qualità dunque non mancheranno e lo spettacolo sarà sicuramente tanto all’interno di un tracciato con diverse insidie nella seconda parte. Qui di seguito il percorso ai raggi X della Gran Piemonte 2023.

IL PERCORSO AI RAGGI X

La gara comincerà con un lungo tratto pianeggiante che porterà i corridori sulla linea del traguardo di Favria, al km 78. Da qui in poi si entrerà nell’insidioso circuito finale, che andrà poi avanti fino alla fine. La prima difficoltà in questo tracciato sarà la salita di Colleretto Castelnuovo (7.1 km al 3.5% di pendenza media), situata a 55 km dal traguardo, poi subito dopo si dovrà affrontare salita di Faiollo (5.1 km al 5.4%).

Seguirà la discesa di Port Canavese che accompagnerà i corridori sul ponte sul Torrente Orco, al termine del quale comincerà la salita più dura di giornata, ovvero l’Alpette (5 km al 9% di pendenze medie e con punte del 17%). Si scollinerà a circa 30 km dal traguardo, poi una discesa veloce porterà i corridori ai piedi della salita di Pratiglione (4.4 km al 3.4%), ultima asperità di giornata che finirà quando mancheranno 13 km al traguardo. Subito dopo ci sarà una discesa, prima degli ultimi chilometri pianeggianti in cui ci saranno diversi ostacoli del traffico (rotatorie, spartitraffico ecc…). L’arrivo sarà su strada ampia dopo un rettilineo di 200 metri.