Gran Piemonte 2023 oggi: orario, tv, percorso, altimetria, streaming. Di nuovo tutti contro Wout van Aert

Ultimo appuntamento prima del Giro di Lombardia in questo periodo intensissimo di corse per il ciclismo su strada in terra italiana. Oggi previsto ancora spettacolo con il Gran Piemonte, giunto alla sua 107ma edizione. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO GRAN PIEMONTE 2023

152 chilometri da Borgofranca d’Ivrea a Favria. I primi 84 sono completamente pianeggianti e non nascondono nessuna insidia, poi inizierà lo spettacolo. Prima ascesa di giornata quella di Colleretto Castelnuovo (7.1 km al 3.5% di pendenza media), poi successivamente il Faiollo (5.1 km al 5.4%). Discesa e si va sulla salita più dura: l’Alpette (5 km al 9% di pendenze medie e con punte del 17%). Scollinamento a 30 chilometri dal traguardo ma non è ancora finita: breve ascesa a Pratiglione (4.4 km al 3.4%) prima di lanciarsi verso l’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Ancora una volta tutti contro Wout van Aert. Alla Coppa Bernocchi il capitano della Jumbo-Visma ha dominato e va a caccia del bis, partendo nettamente avanti rispetto ai rivali. Bahrain-Victorious offensiva con Mikel Landa e Santiago Buitrago, proverà a staccare il belga. Corridori simili, ma inferiori a van Aert sono Ivan Garcia Cortina (Movistar) e Michael Matthews (Jayco AlUla). In casa Italia speranze affidate ad un Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) apparso brillantissimo qualche giorno fa alla Bernocchi.

CALENDARIO GRAN PIEMONTE 2023

5 ottobre

Borgofranco d’Ivrea – Favria (152 km)

Orario di partenza: 12.35

Orario d’arrivo previsto: 16.20 circa

PROGRAMMA GRAN PIEMONTE 2023: DOVE VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD dalle 14:50

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, DAZN e Discovery+ dalle 14.50

Diretta live testuale: OA Sport dalle 12.30