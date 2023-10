LIVE Gran Piemonte 2023 in DIRETTA: ultimo appuntamento prima del Lombardia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gran Piemonte 2023, l’ultimo appuntamento di ‘riscaldamento’ prima del Giro di Lombardia! Anche lei è una delle decane del panorama italiano, e per la sua vicinanza alla Classica delle Foglie Morte rappresenta un appuntamento davvero importante per poter tastare le condizioni dei favoriti.

Per settantotto chilometri ci sarà una alma apparente, vista la planimetria praticamente pianeggiante. Probabile che in questo tratto il gruppo possa lasciare andare una eventuale fuga per poi decidere di riavvicinarsi verso l’ingresso nel circuito finale sul traguardo di Favria. Si comincerà a salire con il Colleretto Castelnuovo, 7100 metri al 3,5% di pendenza media, seguito poi dal Faiollo (5,1 km al 5,4%).

Dopo la discesa che porta a Porto Canavese, si tornerà a salire: al chilometro 116,7 inizia l’Alpette, la salita principe di giornata con 5 km al 9% di pendenza media e punte del 17% che porterà differenza in gruppo. Si scollina ai -30 dal traguardo, prima del Pratiglione, ultima salita odierna con 4400 metri al 3,4% medio: una salita apparentemente facile, ma che posta al termine della giornata può portare fatica. Si scollina ai -13, da lì è discesa e pianura fino al rettilineo finale.

La Gran Piemonte 2023 inizierà dal traguardo di Borgofranco d’Ivrea alle 12.35, e ci aspettiamo nomi di spicco a darsi battaglia; primo tra tutti Wout Van Aert (Jumbo-Visma), ma saranno in tanti a contendergli il successo, primo tra tutti Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers). La DIRETTA LIVE di OA Sport inizierà alle ore 12.30 per non perdersi nemmeno una pedalata: BUON DIVERTIMENTO!

Foto: LaPresse