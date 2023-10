Golf: primo giro sospeso al Qatar Masters, in testa Hillier e Jamieson. Bene Edoardo Molinari e Migliozzi

Primo giro sospeso prima temporaneamente e poi definitivamente al Commercial Bank Qatar Masters 2023 di Doha, nel Qatar. Il maltempo ha costretto l’organizzazione a fermare tutto con tantissimi giocatori ancora in campo. La top ten, però, è tutta formata da golfisti già in club house, a partire dai leader a -7, lo scozzese Scott Jamieson e il neozelandese Daniel Hillier.

Tanta Scozia anche nel gruppo dei terzi, con Robert MacIntyre, Ewen Ferguson e Stephen Gallacher tutti a -6 (l’ultimo in Ryder Cup, il vincitore di un anno fa e il veterano nonché capitano del team europeo junior in Ryder: come trio non c’è male). Con loro lo spagnolo Santiago Tarrio, al tentativo di dare un primo segnale reale al piano superiore.

Nel gruppo dei settimi a -5 compare anche Joshua Greenwille-Wood, venticinquenne appena dentro i 1000 del ranking OWGR che è passato da pochissime settimane sotto bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Ad accompagnarlo i finlandesi Sami Valimaki e Kalle Samooja, l’USA (a tutti gli effetti) Sean Crocker, il sudafricano Thriston Lawrence, lo spagnolo Pablo Larrazabal e l’inglese Andy Sullivan.

Per incontrare golfisti dal cammino interrotto bisogna andare fino alla 19a posizione, occupata tra gli altri dall’inglese Jordan Smith e dallo spagnolo Alvaro Quiros, i primi costretti a fermarsi in anticipo (alla 9). Il caso, fortunatamente, non riguarda gli italiani: Edoardo Molinari è al momento anche in buona posizione, 14° a -4, mentre Guido Migliozzi fa parte dell’ampio gruppo al 35° posto con lo score di -1.

Foto: Andre61 / Shutterstock.com