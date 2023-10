Golf, Pavon guida l’Open di Spagna dopo il primo round. Buon avvio per Edoardo Molinari e Guido Migliozzi

I golfisti del DP World Tour si sono dati appuntamento in terra iberica per dar vita all’Open di Spagna (montepremi 3,250 milioni di dollari). Storica kermesse del Vecchio Continente, nata nel lontano 1912, la manifestazione presenta una startlist di tutto rispetto. Al termine del primo round guida la classifica Matthieu Pavon.

Il francese chiude la tornata d’esordio con il punteggio di -8 (63 colpi) frutto di 7 birdie, un eagle ed un bogey. Per il leader un colpo di margine sull’olandese Wil Besseeling, e due sul connazionale Mike Lorenzo-Vera, sull’inglese Eddie Pepperell e sul portoghese Pedro Figueiredo. Classifica ovviamente cortissima a margine delle prime 18 buche con oltre 70 partecipanti che hanno chiuso con score al di sotto del par.

Sul percorso par 71 del Club de Campo Villa di Madrid (Spagna) a chiudere la top ten in sesta posizione con il punteggio di -5 troviamo i sudafricani Dean Germishuys e Zander Lombard, l’indiano Shubhankar Sharma, l’olandese Joost Luiten, l’inglese Ross Fisher, lo scozzese Calum Hill, il tedesco Marcel Siem, il finlandese Tapio Pulkkanen, il francese Romain Langasque ed infine il padrone di casa Victor Garcia Broto.

Per trovare il primo degli italiani bisogna uscire dalla top 30 con Edoardo Molinari che staziona al 34° posto dopo il -2 di giornata. Stesso punteggio per Guido Migliozzi, che domani, al pari del piemontese, proverà a risalire la classifica strizzando l’occhio alla top ten. Da segnalare la presenza in gara di Jon Rahm. Il fiore all’occhiello del golf iberico chiude la prima tornata con un ottimo -4. Il numero 3 dell’Official World Golf Ranking ha già trionfato in tre occasioni nel torneo casalingo, ed è a Madrid per cogliere il poker nelle ultime 5 edizioni.

