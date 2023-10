Golf: Matt Fitzpatrick trionfa in un Alfred Dunhill Links Championship mozzato dal maltempo

Al termine di un insolito weekend sul DP World Tour, l’Alfred Dunhill Links Championship ha il suo vincitore, inusualmente incoronato di lunedì. Dopo una lunga pausa di due giorni dovuti alla fortissima pioggia, l’inglese Matt Fitzpatrick è riuscito a tornare in campo e mantenere la sua leadership al termine del terzo giro, diventato l’ultimo in programma dopo la cancellazione del quarto.

Un ottobre da sogno sin qui quello di Fitzpatrick, reduce dalla vittoria trionfale in Ryder Cup con il team Europeo guidato da Luke Donald. Otto birdie e due bogey sulla sua carta nel terzo round, giocato sul mitico Old Course di St. Andrews. Nessuno è riuscito realmente a tenere il ritmo dell’inglese, che si è così imposto per la nona volta sul circuito.

A rendere ancora più dolce la vittoria arriva il trionfo insieme alla madre Susan Fitzpatrick nella graduatoria pro-am dello stesso torneo. Sostanzialmente in questo torneo viene sempre “accoppiato” un giocatore professionista con un amatore (in questo caso la stessa madre di Fitzpatrick), con i due contribuiscono ad un punteggio unico. “Pioggia a parte, è stato un weekend perfetto. Non dimenticherò mai questa vittoria ottenuta al fianco di mia madre” dirà il vincitore dopo il torneo.

Tre giocatori appaiati al secondo posto: i due inglese Marcus Armitage e Matthew Southgate, insieme all’australiano Ryan Fox. Per loro lo score totale di -16, dunque a tre lunghezze di distanza dal vincitore. Si ferma al quinto posto la rimonta dello svedese Sebastian Soderbergh che, ad un primo ed un terzo turno da primo della classe (round da 64 e 62 colpi), ha aggiunto un disastroso 75 al secondo giro s Carnoustie. 37a piazza finale per Guido Migliozzi a -9, 44° Renato Paratore a -8 in grande rimonta.

