Golf, lotta serrata nell’Andalucia Masters dopo metà gara. Supera il taglio Francesco Molinari

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nell’appuntamento settimanale che come pochi giorni fa si disputa in Spagna. Siamo giunti al termine del secondo round dell’Andalucia Masters (montepremi 3,75 milioni di dollari), evento nato nel 2010 in sostituzione del più datato Volvo Masters. Dopo le prime 36 buche la situazione di classifica è ancora in costante evoluzione.

Al comando troviamo infatti un terzetto con lo score di -9 (135 colpi). I battistrada portano il nome del francese Jeong Weon Ko, del sudafricano Louis De Jager e dello spagnolo Adrian Otaegui. Il padrone di casa, vincitore della passata edizione, ha tutte le intenzioni di provare a griffare un importante back-to-back dinanzi al pubblico amico. Per loro una lunghezza di margine sull’australiano Daniel Hillier, da solo in quarta posizione.

Sul percorso par 72 del Real Club de Golf Sotogrande chiudono la top ten al quinto posto con il punteggio di -7 il danese Jeff Winther, i tedeschi Matti Schmid e Nick Bachem, il francese Mike Lorenzo-Vera, lo svizzero Jeremy Freiburghaus e l’australiano Jason Scrivener. Classifica cortissima con trenta partecipanti racchiusi in un fazzoletto di 5 colpi.

Per quel che riguarda i golfisti italiani supera il taglio il solo Francesco Molinari. Il torinese fa un balzo di ben 45 posizioni grazie al solido -4 di giornata che gli consente di issarsi in top 60 con il punteggio di -1. Nulla da fare per un combattivo Guido Migliozzi, che si congeda dal torneo alla pari con il par, e per Edoardo Molinari. Quest’ultimo chiude ben al difuori della 100ma piazza con lo score di +3.

