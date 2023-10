Golf: James Morrison davanti dopo il primo giro all’Andalucia Masters 2023, male gli italiani

Il territorio iberico sembra davvero far bene a James Morrison. Il trentottenne di Weybridge, nel Surrey, è il leader dopo il primo giro all’Andalucia Masters 2023. Score di -8 (un eagle, sette birdie e un bogey) per l’inglese, che già aveva vinto in Portogallo nel 2010 e all’Open di Spagna nel 2015 e che, dagli anni dell’adolescenza, è costretto a fare i conti con la malattia di Crohn (ma non è l’unico sportivo a doverci fare i conti).

Secondo a un colpo di distanza il tedesco Nick Bachem, che precede il primo degli spagnoli, Adrian Otaegui, a -6 anch’egli in solitario. Quarti l’olandese Wil Besseling e l’altro inglese Daniel Gavins; il -5 dell’uno è movimentato, quello dell’altro più costante.

Più ampio il novero dei sesti a -4, che si compone dei francesi Jeongweon Ko e Clement Sordet, dei sudafricani Zander Lombard e Louis de Jager, dello svizzero Jeremy Freiburghaus (primo del suo Paese in vent’anni, a fine 2022, a prendere la carta per il DP World Tour) e del danese Jeff Winther.

Decisamente poco luminoso il giovedì degli italiani. E dire che Edoardo Molinari inizia bene, andando fino a -3, ma una sequenza di un doppio bogey e tre bogey tra la 14 e la 17 lo fanno precipitare all’88° posto con +2. Destino simile per Francesco Molinari: due birdie, poi due doppi bogey e un bogey e +3. Per lui 102° posto assieme a Guido Migliozzi, che però mai è davvero in giornata.

