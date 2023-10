Golf, DP World Tour: rinviato il terzo giro dell’Alfred Dunhill Championship causa tempesta

Si sarebbe dovuto tenere oggi il terzo round dell’Alfred Dunhill Championship 2023, uno dei tornei più attesi e prestigiosi della stagione sul DP World Tour. Le condizioni climatiche sono state però di altro avviso, con una tempesta che si è abbattuta sulla Scozia, costringendo l’organizzazione a rinviare interamente a domani il terzo round.

Ancora tutto da decidere dunque in un torneo che ha la particolarità di proporre il taglio dopo il terzo round, una volta che tutti i giocatori hanno completato un round per ognuno dei tre percorsi previsti dal torneo: il Carnoustie Golf Links, il Kingsbarns Golf Links ed il mitico Old Course St Andrews.

Per scoprire dunque chi saranno i giocatori che si giocheranno il torneo fino alla fine bisognerà aspettare la giornata di domani, con il quarto e decisivo giro (che si terrà sull’Old Course) che slitta dunque a lunedì. Una soluzione già vista altre volte in passato, specialmente in tornei svolti in zone del mondo, come la Scozia, in cui questi eventi sono più frequenti che altrove.

La situazione di classifica rimane quindi ovviamente quella nata alla fine del secondo round: Matt Fitzpatrick comanda a -13 dopo un grande giro sul Kingsbarns Golf Links, seguito ad un colpo di distanza dallo spagnolo Nacho Elvira e dallo scozzese Grant Forrest. Quarta piazza condivisa a -10 per i due inglesi Marcus Armitage e Matthew Southgate con Guido Migliozzi 40° che punta a superare il taglio.

Foto: Shutterstock