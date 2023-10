Giro del Veneto 2023 oggi in tv: orario, programma, streaming, altimetria, favoriti.

Si corre oggi, mercoledì 11 ottobre l’edizione numero 86 del Giro del Veneto. La stagione 2023 del ciclismo su strada è ormai agli sgoccioli e tutti gli eventi più importanti in calendario sono ormai alle spalle. La corsa italiana rappresenta dunque una delle ultimissime occasioni per i corridori di cercare un successo.

PERCORSO GIRO DEL VENETO 2023

Si parte da Tombolo per arrivare al Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza dopo 170.2 km. I primi 95 km della corsa propongono un tratto in linea con lo strappo di Teolo (3 km al 4.4%) e la rapida sequenza degli strappi di Villaga (2.5 km al 5.6%), di Grancona (1.6 km al 6.3%) e di Brendola (5.4 km al 3.8%) che farà da antipasto al finale della corsa. Da lì partirà infatti un circuito di 15 km, da ripetere per 5 volte, il cui punto focale sarà rappresentato dall’ascesa di 800 metri all’8% sul Monte Berico, strappo che porterà alla linea del traguardo nell’ultima tornata.

ALTIMETRIA

FAVORITI GIRO DEL VENETO 2023

Il circuito finale sarà quello dove si accenderà la corsa, che potrebbe anche decidersi sullo strappo finale verso il traguardo del Monte Berico. Per caratteristiche il principale favorito non può che essere Marc Hirschi, elvetico della UAE che è sempre grande protagonista su questi palcoscenici. Tra i più adatti allo strappo finale anche Tobias Halland Johannessen, Andreas Kron e Benoit Cosnefroy. Occhio anche ad uomini veloci come Michael Matthews, Corbin Strong e gli italiani Luca Mozzato e Filippo Fiorelli. Citiamo infine anche Natnael Tesfatsion, Filippo Zana e Simone Velasco.

ORARI GIRO DEL VENETO 2023

Orario di partenza: 12.45

Orario di arrivo: 16.30-17.00 circa

GIRO DEL VENETO 2023, COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD dalle 15.10, Rai Sport HD dalle 15.30

Diretta streaming: Eurosport.it, DAZN e Discovery+ dalle 15.10, Rai Play dalle 15.30

Diretta live testuale: OA Sport dalle 12:45