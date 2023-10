Ginnastica artistica, Mondiali 2023: la formazione dell’Italia per la finale a squadre maschile. I terzetti attrezzo per attrezzo

L’Italia cercherà di essere protagonista nella Finale a squadre maschile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica, che andrà in scena oggi (martedì 3 ottobre, dalle ore 19.30) allo Sportpaleis di Anversa (Belgio). I Campioni d’Europa hanno concluso il turno di qualificazione al sesto posto e sono pronti a tornare in pedana per cercare una nuova magia dopo la quarta piazza della passata stagione, quando rimasero in lotta per la medaglia di bronzo fino all’ultima rotazione.

I Moschettieri vogliono riprovarci e proveranno a tenere botta contro le grandi potenze del circuito internazionale. Il Giappone appare imbattibile, per provare a salire sul podio bisognerà battagliare contro corazzate come Gran Bretagna, USA e Cina, senza dimenticare Svizzera, Germania e Canada. La formula è però brutale: 5-3-3, cinque ginnasti in gara, tre salgono su un attrezzo e tutti i punteggi vengono considerati, non sono concessi scarti e dunque ogni errore può pesare tantissimo.

Il DT Giuseppe Cocciaro ha definito la formazione titolare per la finale e ha delineato i terzetti per tutti gli attrezzi. Mario Macchiati avrà l’onere di aprire la gara agli anelli. Il fresco Campione d’Italia sul giro completo sarà impegnato su ben cinque attrezzi, rompendo il ghiaccio anche a volteggio, sbarra e cavallo con maniglie, mentre alle parallele è secondo. Quattro prove per Yumin Abbadini: anelli, sbarra, corpo libero e cavallo. Quattro turni anche per Lorenzo Minh Casali: anelli e volteggio in chiusura, parallele in apertura, corpo libero da secondo. Dai generalisti servono esercizi solidi e concreti, per mettere fieno in cascina.

Al quadrato l’uomo più atteso è Nicola Bartolini, Campione del Mondo 2021 che si esibirà anche al volteggio (il suo salto è fondamentale) e chiuderà la gara al cavallo. Matteo Levantesi dovrà fornire una stoccata di lusso alle parallele pari, dove è finalista di specialità, e poi si esibirà anche la sbarra, cercando di riscattare la caduta del turno preliminare. Di seguito la formazione dell’Italia per la Finale a squadre maschile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica.

FORMAZIONE ITALIA FINALE A SQUADRE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2023

ANELLI: Macchiati, Abbadini, Casali.

VOLTEGGIO: Macchiati, Bartolini, Casali.

PARALLELE PARI: Casali, Macchiati, Levantesi.

SBARRA: Macchiati, Levantesi, Abbadini.

CORPO LIBERO: Abbadini, Casali, Bartolini.

CAVALLO CON MANIGLIE: Macchiati, Abbadini, Bartolini.

Foto: Lapresse