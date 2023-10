Ginnastica artistica, Mondiali 2023: la formazione dell’Italia per la finale a squadre femminile. I terzetti attrezzo per attrezzo

L’Italia cercherà di essere protagonista nella Finale a squadre femminile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica, che andrà in scena oggi (mercoledì 4 ottobre, dalle ore 19.30) allo Sportpaleis di Anversa (Belgio). Le vice campionesse d’Europa hanno concluso il turno di qualificazione al quinto posto e sono pronte a tornare in pedana per cercare una nuova magia dopo la quinta piazza della passata stagione, quando sarebbe bastata una caduta in meno delle cinque fatte registrare per salire sul podio.

Le Fate vogliono riprovarci e proveranno a tenere botta contro le grandi potenze del circuito internazionale. Gli USA di Simone Biles sono oggettivamente imbattibili e anche la Gran Bretagna di Jessica Gadirova sembra avere una marcia in più, ma in una gara che non ammette la possibilità di scartare punteggi (si gareggia con la formula del 5-3-3) può davvero succedere di tutto. Le azzurre devono essere precise, evitare errori e rimanere in corsa, magari sfidando la Cina (sontuosa tra parallele e trave), il Brasile di Rebeca Andrade e la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos, mentre l’Olanda e il Giappone sembrano un gradino sotto.

Il DT Enrico Casella ha definito la formazione titolare per la finale e ha delineato i terzetti per tutti gli attrezzi. Giro completo per Manila Esposito: alla trave è l’argento europeo in carica e ha sfiorato l’accesso all’atto conclusivo di questa rassegna iridata, al volteggio porta un valido avvitamento e mezzo, sulle spalle è dotata di un buon D Score e al corpo libero risulta particolarmente elegante. Alice D’Amato dovrà riscattarsi della caduta alle parallele asimmetriche e dovrà piazzare una rasoiata da Campionessa d’Europa di specialità, fornendo poi il proprio contributo anche con il doppio avvitamento al volteggio e con un esercizio al quadrato sempre più gradevole.

Due apparizioni per Elisa Iorio, in apertura e in chiusura di gara: l’emiliana dovrà rompere il ghiaccio alla trave, cercando di eseguire una prova solida e concreta, e poi coprirà il ruolo di closer alle parallele. Massima pressione sulla 20enne, che ha dimostrato di saper tenere botta in certe circostanze. Angela Andreoli dovrà sciorinare la sua miglior trave: non è nelle migliori condizioni fisiche e non ha l’esercizio dei giorni migliori, ma sa come comportarsi. La debuttante Arianna Belardelli ha convinto tre giorni fa ed è stata confermata con pieno merito: doppio avvitamento alla tavola e corpo libero. Di seguito la formazione dell’Italia per la Finale a squadre femminile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica.

FORMAZIONE ITALIA FINALE A SQUADRE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2023

TRAVE: Iorio, Esposito, Andreoli.

CORPO LIBERO: D’Amato, Esposito, Belardelli.

VOLTEGGIO: Esposito, D’Amato, Belardelli.

PARALLELE ASIMMETRICHE: Esposito, D’Amato, Iorio.

Foto: Lapresse