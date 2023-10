Flavio Cobolli entra in top-100! Ingresso ufficiale, prima volta a 21 anni: dove può arrivare? Ranking ATP e classifica

Flavio Cobolli è ufficialmente entrato nella top-100 del ranking ATP per la prima volta in carriera. Ieri il 21enne si era portato in 98ma posizione nella graduatoria virtuale grazie alla qualificazione alla semifinale del Challenger di Olbia, ma il piazzamento non era ancora garantito in vista della pubblicazione della classifica prevista per il 23 ottobre. In caso di sconfitta nella semifinale in terra sarda, infatti, cinque atleti avrebbero avuto la possibilità di superare l’azzurro.

I risultati odierni, però, hanno fatto sorridere il toscano prima di scendere in campo per affrontare Alex Molcan: il tedesco Maximiliam Marterer ha perso la semifinale ad Anversa contro il kazako Bublik, lo statunitense Aleksandar Kovacevic noon è sceso in campo per disputare la semifinale contro Wong nel Challenger di Shenzhen, il giapponese Shintaro Mochizuki non ha potuto nulla contro il russo Karatsev nella semifinale di Tokyo.

Flavio Cobolli potrebbe essere superato soltanto da due atleti e, mal che vada, sarebbe numero 100 tra due giorni. In caso di sconfitta in semifinale contro Molcan, infatti, l’azzurro potrebbe essere superato soltanto dallo slovacco Alex Molcan in caso di trionfo finale al Challenger di Olbia e dal francese Gael Monfils in caso di affermazione finale a Stoccolma. Se Cobolli dovesse accedere alla finale volerebbe a quota 640 punti e diventerebbe numero 94 o numero 95 (dipenderà da Monfils), in caso di apoteosi finale a Olbia si isserebbe a 690 punti e diventerebbe il nuovo numero 87 del mondo superando anche Matteo Berrettini e diventando il quinto italiano in graduatoria alle spalle di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego.

Foto: Mattia Martegani