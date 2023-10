Fantacalcio, tutti gli squalificati in Serie A (27-30 ottobre): chi non può giocare nel weekend.

Saranno tre i giocatori che non potranno prendere parte ai match della 10a giornata della Serie A 2023-2024 perchè squalificati. Oltre ai già noti assenti per altre motivazioni (Nicolò Fagioli e Paul Pogba della Juventus) andiamo quindi a controllare nello specifico l’elenco di chi non potrà scendere in campo.

GLI SQUALIFICATI DELLA 10a GIORNATA

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Mazzitelli – 1 giornata

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Fagioli – Squalificato per il caso scommesse, Pogba – Sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Thiaw – 1 giornata

SQUALIFICATI: D’Ambrosio – 1 giornata

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

Foto: LaPresse