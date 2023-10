Fantacalcio, possibili scommesse e rivelazioni ottava giornata (6-8 ottobre): chi può regalare bonus inattesi

Cari amici Fantallenatori, siamo ai nastri di partenza dell’8a giornata della Serie A 2023-2024. Tempo di comporre le proprie formazioni, ma quali potrebbero essere le sorprese in campo? Proviamo ad analizzare match per match. Pronti, via, e subito Empoli-Udinese potrebbe regalare sorprese. Attenzione a Shpendi in attacco per i toscani e Kamara sull’esterno per i friulani. Alle ore 20.45 in Lecce-Sassuolo attenzione a Dorgu e al centrocampista Blin, mentre tra i nero-verdi Boloca e Lipani potrebbero incidere.

Sabato alle ore 15.00 andrà in scena Inter-Bologna. Tra i nerazzurri i giocatori sono tutti da consigliare, senza particolari sorprese, mentre tra i felsinei attenzione a Ndoye e Aebischer. Alle ore 18.00 il derby Juventus-Torino potrebbe proporre Fagioli e Kean, mentre tra i granata occhio a Vlasic e Ilic. Alle ore 20.45 Genoa-Milan. Tra i Grifoni si potrebbe puntare su Malinovskyi e Messias, tra i rossoneri Okafor e Chukwueze.

Passiamo alla domenica. Alle ore 12.30 Monza-Salernitana proporrà Pereyra e Ciurria, mentre tra le fila degli ospiti Kastanos e Dia potrebbero essere protagonisti. Alle ore 15.00 in Frosinone-Verona conferme per Soulè e Reinier, mentre tra gli scaligeri Duda e Hongla. Passiamo alle ore 18.00 Lazio-Atalanta potrebbe essere la chance giusta per Castellanos e Rovella, mentre tra gli orobici Zappacosta cerca il bis dell’anno scorso e occhio al rientrante Scamacca.

In contemporanea Cagliari-Roma attenzione a Oristanio e Obert, mentre tra i giallorossi Bove e El Shaarawy. Alle ore 20.45 in Napoli-Fiorentina non andranno sottovalutati Natan e Raspadori dalla panchina, mentre tra i viola, Parisi e Brekalo.

