Fantacalcio, chi schierare e chi evitare nella prossima giornata: consigli, certezze e possibili sorprese

La Serie A 2023/2024 è pronta a tornare dopo lo stop che ha favorito le varie gare delle Nazionali. Vedremo quindi nuovamente in azione la massima serie italiana e i diversi campioni sparsi in giro per lo Stivale. E attenzione perché, come in ogni turno di campionato, non mancherà il fantasy game più amato dagli italiani: il Fantacalcio. Ecco di seguito dunque, tutti i consigli, partita per partita, per la 9a giornata di Serie A.

FANTACALCIO, 9A GIORNATA: I CONSIGLI SU CHI SCHIERARE E CHI EVITARE

PORTIERI

Partiamo subito dalla porta e dunque dai possibili protagonisti di giornata. Montipò non stuzzica contro il Napoli, meglio Meret. Assolutamente no a Milinkovic-Savic, ci sarà l’Inter da superare: confermato Sommer. Consigli meglio lasciarlo in panchina, si a Provedel. Rui Patricio merita fiducia anche contro il Monza, Di Gregorio all’Olimpico non dispiace ma c’è di meglio.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Ok Skorupski contro il Frosinone, anche il suo avversario Turati non è male. Ochoa più di Scuffet in Salernitana-Cagliari, Musso avrà il Genoa davanti a sé e si può schierare; evitate il rossoblù Leali. Sportiello e Szczesny, avversari in Milan-Juventus, sono sullo stesso piano e potrebbero subire entrambi gol. Silvestri come scommessa, Falcone a Udine si può schierare. No a Berisha dell’Empoli, Terracciano contro gli azzurri toscani va messo.

DIFENSORI

La difesa del Verona interamente da evitare; nel Napoli Di Lorenzo e Rrahmani su tutti. Schuurs l’unico difensore del Torino in grado di salvarsi, si a Bastoni, Dumfries e Dimarco. Bocciata la retroguardia del Sassuolo, Romagnoli si può mettere tra le file della Lazio. Mancini e Spinazzola gli unici interessanti nella Roma.

Nel Bologna Beukema da buon voto; Mazzocchi da scommessa in Salernitana-Cagliari. Ruggeri va proposto contro il Genoa, anche Zappacosta da ex. Nel Milan solo Tomori si salva, nella Juventus invece Bremer potrebbe fare la differenza. Bijol contro il Lecce potrebbe esaltarsi, sì a Gendrey nel Lecce. Kayode contro l’Empoli da proporre così come Biraghi.

CENTROCAMPISTI

Ora è il turno dei centrocampisti. Zielinski a Verona si può schierare, anche Politano è interessante. Vlasic contro l’Inter da scommessa, Barella deve riscattarsi dopo le deludenti uscite con la Nazionale, Calhanoglu e Mkhitaryan meritano fiducia. Luis Alberto e Felipe Anderson vanno messi a Sassuolo, Colpani a Roma contro i giallorossi non dispiace.

Sì a Orsolini contro il Frosinone, Mazzitelli da buon voto. Candreva all’Arechi contro il Cagliari va messo, no al centrocampo sardo. De Ketelaere e Pasalic vanno proposti, Gudmundsson pure. Reijnders da scommessa, Pulisic da certezza; Rabiot può essere una buona alternativa. Samardzic in casa contro il Lecce merita una chance, Strefezza non va mai tenuto fuori; Bonaventura da bonus.

ATTACCANTI

L’attacco del Verona bocciato, si a Simeone e Kvaratskhelia. Zapata del Toro potrebbe fare fatica contro l’Inter, Lautaro e Thuram sarebbe da matti tenerli fuori. Lauriente ci può stare, Castellanos da scommessa. Belotti e Lukaku confermati in tandem, Zirkzee da una parte e Cheddira dall’altra stuzzicano.

Dia deve tornare al gol davanti ai propri tifosi, Luvumbo si Petagna no. Scamacca viene dal gol in azzurro ed è in fiducia, Retegui non male. Leao più di Giroud, Vlahovic ok. Lucca potrebbe portare bonus, Krstovic talismano. Nzola e Nico Gonzalez potrebbero pungere l’Empoli.

Foto: LaPresse