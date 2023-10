Fantacalcio, chi schierare e chi evitare nella prossima giornata: consigli, certezze e possibili sorprese (6-8 ottobre)

La Serie A 2023/2024, dopo le varie Coppe europee, è pronta a tornare in scena con l’ottavo turno. Sin qui, la massima competizione italiana, ha emozionato e non poco e ci riproverà anche tra poche ore. Tra venerdì 6 e domenica 8 ottobre si disputeranno tutte e dieci le partite previste. E, con il campionato, tornerà anche il fantasy game più amato dagli italiani: il Fantacalcio. Dunque, in attesa dei match, va schierata la formazione: ecco di seguito tutti i consigli per la prossima giornata di Fanta.

FANTACALCIO, 8a GIORNATA: I CONSIGLI SU CHI SCHIERARE E CHI EVITARE

PORTIERI

Iniziamo subito dalla porta e, in Empoli-Udinese, non dispiace l’estremo difensore friulano Silvestri; convince di meno Berisha. In Lecce-Sassuolo potrebbe esaltarsi il portiere salentino Falcone, meglio evitare Consigli. Sommer va assolutamente schierato contro il Bologna, Skorupski va lasciato invece in panchina. Szczesny non si può tenere fuori anche contro il Torino, mentre dare fiducia a Milinkovic-Savic potrebbe essere letale.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

No a Martinez si a Maignan in Genoa-Milan. Di Gregorio più di Ochoa nella sfida dell’U-Power Stadium tra Monza e Salernitana. Turati come possibile sorpresa in Frosinone-Verona, anche Montipò potrebbe andare. Lazio-Atalanta potrebbe essere un match pirotecnico: forse Provedel meglio di Musso. Radunovic non va schierato, Rui Patricio può essere riconfermato. Meret vorrà fare bene contro la Fiorentina; Terracciano solo se non ci sono alternative.

DIFENSORI

No alla difesa dell’Empoli, se proprio si deve scegliere Ebuehi l’unico candidato; attenzione a Bijol nell’Udinese e ai calci piazzati. Baschirotto in Lecce-Sassuolo non dispiace; tra le file del Sassuolo risulta difficile dare fiducia a un difensore. La retroguardia dell’Inter va messa in blocco, evitata quella del Bologna invece, avversaria dei nerazzurri. Bremer e Danilo contro il Torino potrebbero fare la differenza, nel Torino solo Schuurs va riproposto.

No alla difesa del Genoa, si a quella del Milan: su tutti Theo Hernandez. La difesa della Salernitana è disastrosa, meglio quella monzese. In Frosinone-Verona un nome per parte: Oyono tra i ciociari, Magnani dall’altra. Romagnoli in Lazio-Atalanta potrebbe andare, occhio a Zappacosta. Karsdorp nella Roma va messo, la difesa del Cagliari assolutamente no. Di Lorenzo e Ostigard vanno riproposti.

CENTROCAMPISTI

Baldanzi va assolutamente messo in Empoli-Udinese; si a Samardzic. Strefezza è sempre titolare, non ispirano i giocatori a centrocampo del Sassuolo. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan non vanno assolutamente tenuti fuori. Attenzione a Mckennie in Juventus-Torino, anche Rabiot è una buona scelta; Vlasic non dispiace.

Gudmundsson in stato di grazia e anche contro il Milan va messo; Pulisic e Reijnders da bonus. Colpani convince contro la Salernitana. Luis Alberto e Felipe Anderson sono sempre titolarissimi così come Koopmeiners e anche De Ketelaere. Il centrocampo del Cagliari non è da Fantacalcio, mentre Pellegrini della Roma si deve mettere. Politano piace contro la Fiorentina, anche Bonaventura non male.

ATTACCANTI

Caputo ultima chance contro l’Udinese, si a Lucca. Krstovic sarebbe da matti non schierarlo, così come Berardi e Laurienté. Lautaro-Thuram non hanno motivo di stare fuori dal vostro undici titolare. Chiesa sta bene e nel derby contro il Torino vorrà incidere. Occhio a Retegui e i gol contro le big: Leao e Giroud non si tengono fuori.

Colombo più di Mota in Monza-Salernitana: fiducia a Dia nonostante il momento. Ok Cheddira che è anche rigorista. Immobile magari da calcio piazzato potrebbe infilare gli avversari. Lukaku-Dybala non si discutono per nessun motivo. Osimhen e Kvaratskhelia onnipresenti nella formazione

Foto: LaPresse