Famenne Ardenne Classic 2023, Arnaud De Lie: “Avrei preferito vincere su due gambe, ma si è rotta una delle tacchette della scarpa”

Ieri è arrivata una vittoria clamorosa di Arnaud De Lie alla Famenne Ardenne Classic 2023, corsa in linea belga di livello 1.1. Il giovane corridore della Lotto Dstny si è imposto in volata in un modo piuttosto particolare: dopo aver allungato su tutti gli altri con una grande accelerazione, il padrone di casa ha infatti avuto un grosso problema al pedale destro (il piede si è staccato dal pedale) che lo ha costretto a percorrere gli ultimi metri su un piede solo, fino a chiudere per primo per un soffio davanti a Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Florian Sénéchal (Soudal – Quick Step).

“Avrei preferito vincere su due gambe, ma si è rotta una delle tacchette della scarpa – ha affermato De Lie dopo la vittoria -. Meno male che è successo negli ultimissimi metri. Sono andato un po’ nel panico perché mi era anche saltata la catena, ma sono riuscito a farla risalire in sede usando il cambio”.

Il nativo di Libramont ha poi aggiunto: “Nel 2022 qui sono caduto all’ultima curva, quest’anno mi è capitato questo. A questo punto, chissà cosa mi succederà nel 2024… Comunque, arrivi di questo tipo sono la mia specialità. Ho avuto il tempismo giusto e anche buone gambe: c’era un po’ di vento contrario, quindi volevo partire da dietro con tantissima velocità. Per me è molto bello vincere sulle strade della mia zona”.

Foto: Eurosport