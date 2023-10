F1, Max Verstappen: “Gara incredibile con un passo fenomenale. Una stagione da sogno per noi”

Max Verstappen sa solo vincere e fa suo anche il Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez” il pilota del team Red Bull scattava dalla terza posizione ma, da vero “cannibale”, ha preso il comando già in curva 1 sfruttando una partenza eccezionale.

L’olandese ha chiuso in vetta sia la prima, sia la seconda parte della gara messicana, tagliata in due dalla bandiera rossa esposta per l’incidente di Kevin Magnussen. Dopo la ripartenza il suo ritmo è stato spaventoso, allungando in maniera nettissima sugli inseguitori. A fare compagnia al nativo di Hasselt sul podio troviamo Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Al termine della gara il tre-volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da Jenson Button: “Davvero una gara incredibile. Peccato per il ritiro di Checo già nel primo giro, c’era una cornice di pubblico splendida. Ho centrato la sedicesima vittoria in stagione (la numero 51 in carriera, come Alain Prost ndr) ed è un nuovo record. Quale sarà il mio nuovo obiettivo? Fare 17 e 18″.

L’olandese prosegue nel suo racconto: “Onestamente stiamo vivendo una stagione incredibile. Anche oggi il passo della vettura era fenomenale, specialmente dopo la ripartenza. Avevamo una strategia diversa rispetto agli altri, ma la bandiera rossa ha annullato tutto. Ad ogni modo anche con le hard andavo molto forte”.

Foto: LaPresse