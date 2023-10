Ordine d’arrivo F1, GP Messico 2023: Max Verstappen domina, Leclerc ed Hamilton sul podio

Entrato a far parte dell’album dei ricordi il GP del Messico, quartultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez si è assistito a una gara molto intensa in cui i piloti hanno dovuto fare i conti con le condizioni climatiche particolari: circuito in altura e problematica del graining a farla da padrone nel corso dei 71 giri.

La Ferrari partiva da una condizione di vantaggio. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz occupavano la prima fila. Charles aveva messo in mostra ieri le sue doti di grande “qualificatore” nel time-attack a precedere un Sainz molto abile a cancellare quanto accaduto poco prima, ovvero il rischio di essere tagliato dalla Q3.

A Maranello, però, sapevano che avere un Max Verstappen in terza piazza non poteva lasciare così tranquilli. L’olandese, campione del mondo per la terza volta consecutiva quest’anno, puntava alla costanza di rendimento con la sua Red Bull. Il passo gara, da sempre, è un fiore all’occhiello del pacchetto a disposizione del neerlandese e il suo avvicinamento alla domenica messicana era convinto.

In tutto questo incuriosiva il rendimento delle Mercedes di George Russell e di Lewis Hamilton, solitamente molto veloci sulla durata e la rimonta di Lando Norris, deludente ieri nel time-attack.

RISULTATI E CLASSIFICA GP MESSICO F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+13.875 2

3 Charles LECLERC Ferrari+23.124 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+27.154 2

5 Lando NORRIS McLaren+33.266 3

6 George RUSSELL Mercedes+41.020 2

7 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+41.570 2

8 Oscar PIASTRI McLaren+43.104 2

9 Alexander ALBON Williams+48.573 2

10 Esteban OCON Alpine+62.879 1

11 Pierre GASLY Alpine+66.208 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+78.982 2

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+80.309 2

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+80.597 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+81.676 2

16 Logan SARGEANT Williams+77.155 3

RITIRATI

17 Lance STROLL Aston Martin– 3

18 Fernando ALONSO Aston Martin– 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– 1

20 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 1

Foto: LaPresse