F1 su TV8, GP USA 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Il lungo fine settimana del GP degli USA di F1 giunge all’apice. Archiviata la Sprint di ieri, l’odierna giornata di domenica 22 ottobre manderà in scena il Gran Premio canonico. Sarà l’undicesimo a disputarsi nel contesto del Circuit of the Americas, edificato in prossimità di Austin (Texas), allo scopo di dare all’appuntamento una dimora stabile.

Una volta, l’evento statunitense era ospitato da Watkins Glen, situato 300 km a nord-ovest di New York. Si parla però di tempi remoti. A partire dalla metà degli anni ’70, negli States cominciò una proliferazione di GP, spesso tenuti in circuiti cittadini. Alcuni riusciti (Long Beach), altri meno (Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix). Il “boom” si esaurì sul finire degli anni ’80 e, nel 1992, l’America addirittura uscì dal calendario del Mondiale.

Vi rientrò nel 2000, grazie a Indianapolis e a un tracciato ibrido, che sfruttava il cosiddetto “infield” dello storico ovale. La figuraccia del 2005, quando presero il via solo sei monoposto a causa dei problemi degli pneumatici Michelin, distrusse la reputazione della F1 nell’Indiana. Fortunatamente, la creazione dell’autodromo di Austin ha permesso al Circus di riguadagnare dignità negli Stati Uniti. Dunque, come seguire in TV il GP degli Usa?

PROGRAMMA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 22 ottobre

Ore 22.25, il GP degli Usa sarà trasmesso gratis in chiaro in DIFFERITA

Alle 20.15 l’appuntamento sarà preceduto da un’eccezionale replica della Sprint di sabato.

PROGRAMMA GP USA 2023

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio degli Stati Uniti. Salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultimo minuto, i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, il GP texano. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta.

STREAMING – L’evento di Austin potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio degli Stati Uniti.

DIRETTE SKY SPORT F1 GP USA 2023

Domenica 22 ottobre



La GARA sarà trasmessa a partire dalle ore 21.00 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE GARA SKY SPORT F1 GP USA 2023

La GARA sarà ritrasmessa in replica su Sky Sport F1 (207) a ripetizione a partire da lunedì 23 ottobre.

