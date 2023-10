A che ora la F1 su TV8, gara GP USA 2023: programma 22 ottobre, differita in chiaro, streaming

Prosegue il conto alla rovescia in vista della partenza del Gran Premio degli Stati Uniti 2023, valevole come diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il COTA di Austin sarà teatro di una gara ormai ininfluente per l’assegnazione dei titoli iridati (già conquistati da Max Verstappen e Red Bull) ma potenzialmente molto spettacolare ed interessante.

La composizione della griglia è infatti abbastanza anomala, con Charles Leclerc in pole position sulla Ferrari davanti alla McLaren di Lando Norris (ancora alla ricerca della sua prima vittoria in carriera). Seconda fila composta dalla Mercedes di Lewis Hamilton e dall’altra Rossa di Carlos Sainz, mentre Verstappen dovrà provare a rimontare dalla sesta piazza alle spalle della W14 di George Russell.

Occhi puntati anche sulla quinta linea dello schieramento, con Sergio Perez 9° sulla Red Bull e Oscar Piastri 10° sulla McLaren che potranno inscenare un buon recupero. Tutti puntano alla vittoria di tappa o perlomeno al podio, mentre a livello di classifica generale il focus è legato alla sfida per il secondo posto piloti tra Perez e Hamilton e nella graduatoria costruttori tra Mercedes e Ferrari.

Il Gran Premio degli Stati Uniti 2023 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now. Sarà inoltre possibile seguire la gara anche in differita e in chiaro su TV8 dalle ore 22.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

