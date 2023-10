F1 su TV8, GP Messico 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Nella tarda serata europea di sabato 28 ottobre andranno in scena le qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, quart’ultimo appuntamento del Mondiale di F1. Si torna, dunque, alla struttura canonica del weekend. A differenza di quanto avvenuto negli ultimi due appuntamenti (e di ciò che accadrà a Interlagos) non è prevista alcuna Sprint.

C’è una particolarità relativa all’evento della capitale messicana. Nell’era turbo-ibrida, nessuno è ancora riuscito a bissare una pole position. Nell’epoca corrente si contano sette edizioni e altrettanti polemen differenti! Nico Rosberg (2015), Lewis Hamilton (2016), Sebastian Vettel (2017), Daniel Ricciardo (2018), Charles Leclerc (2019), Valtteri Bottas (2021), Max Verstappen (2022).

Alla luce dei nomi appena fatti e dei rapporti di forza del 2023, è possibile che qualcuno si possa finalmente ripetere. Oppure i vari Sergio Perez, Carlos Sainz, Lando Norris e George Russell permetteranno alla perequazione di proseguire per un’altra stagione? Per scoprirlo bisognerà seguire le qualifiche in TV. Come?

F1 – GP MESSICO 2023 IN TV

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche. L’appuntamento messicano è infatti l’ultimo per i quali, in questo 2023, è prevista copertura live gratuita. Non sarà però in alcun modo proposta la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale delle qualifiche e del terzo turno di prove libere del Gran Premio di Città del Messico. I possessori di Sky Q potranno godersi la medesima programmazione anche su Sky Sport 4K (213), salvo differenti scelte editoriali ed esigenze di palinsesto. Le qualifiche saranno trasmesse anche da Sky Sport Uno (201).

STREAMING – L’evento di Ciudad de Mexico potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la diretta delle qualifiche.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Città del Messico.

PROGRAMMA TV8 GP MESSICO F1 OGGI

SABATO 28 OTTOBRE

23.00-24.00, Diretta Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP MESSICO 2023

SABATO 28 OTTOBRE

19.30-20.30, FP3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

23.00-24.00, QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP MESSICO 2023

Le qualifiche saranno ritrasmesse più volte in replica su Sky Sport F1 (207) nella giornata di domenica 29.

Gli orari programmati sono: 3.30; 6.00; 12.00; 15.00; 18.00 di domenica.

Foto: La Presse