F1, GP Messico 2023: Verstappen favorito per la pole, Leclerc e Norris gli antagonisti principali?

Max Verstappen contro tutti. Il venerdì di Città del Messico ha confermato di fatto le sensazioni della vigilia, proponendo l’olandese della Red Bull come il grande favorito per la pole position in vista delle qualifiche odierne per il Gran Premio del Messico 2023, valevole per il diciannovesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il tre volte campione iridato è stato il più veloce sul giro secco sia in FP1 che soprattutto in FP2, pur rifilando dei distacchi contenuti e lasciando intravedere qualche crepa nella simulazione di passo gara. Insomma, il 26enne nativo di Hasselt non sembra così inattaccabile questo weekend e alcuni rivali dovranno approfittarne per cogliere al balzo l’occasione.

Nonostante il “fattore campo” in favore di Sergio Perez, equipaggiato inoltre dello stesso mezzo di Max, gli antagonisti principali di Verstappen in qualifica sembrano sulla carta McLaren e Ferrari rispettivamente con Lando Norris e Charles Leclerc. Il britannico sta attraversando un periodo di forma stellare e continua a flirtare con il tanto agognato primo trionfo della carriera in F1, mentre il monegasco della Rossa ha un feeling speciale con le pole position e potrebbe essere in grado di piazzare la zampata vincente in Q3.

Il discorso pole position non dovrebbe coinvolgere direttamente altri piloti, a meno di grandi sorprese rispetto alle gerarchie emerse nelle prime libere, mentre per quanto riguarda la top5 si preannuncia una battaglia senza quartiere. Candidati ad un posto nelle prime due file in griglia anche Carlos Sainz su Ferrari e Oscar Piastri su McLaren, oltre alle indecifrabili Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Foto: Lapresse