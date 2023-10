Moto2, GP Thailandia 2023: Aldeguer conquista la pole, Acosta in prima fila

Feèrmin Aldeguer ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche del GP di Thailandia, appuntamento numero diciassette del Motomondiale 2023 di Moto2.

Il pilota della Beta Tools Speed UP ha confermato il suo grande stato di forma girando in 1:35.371, precedendo l’attuale leader della classifica, Pedro Acosta (Red Bull KTM), secondo con un gap d+0.177 rispetto al leader. In grande spolvero anche la seconda KTM, quella di Albert Arenas, anche lui in prima fila grazie alla terza posizione strappata con +0.319.

Partirà invece dal terzo schieramento il centauro italiano Tony Arbolino (Elf Marc VDS), il quale ha segnato un ritardo di +0.592 ottenendo così l’ottava posizione.

Fuori dalla top 10 gli altri italiani. Celestino Vietti (Fantic Racing) si è piazzato al dodicesimo posto con +0.668, solo sedicesimo infine Dennis Foggia (Italtrans Racing team) con +0.857. A loro si aggiungono Surra (Forward Team) e Casadei (Fantic Racing), i quali hanno fermato la loro corsa in Q1 raccogliendo il tredicesimo e il quattordicesimo posto.

