F1, Pirelli ufficializza le mescole in vista di USA, Brasile e Messico che vedrÃ  una novitÃ 

Si entra nel vivo della fase finale del Mondiale di Formula Uno 2023 e, dopo la tappa del Gran Premio del Qatar del prossimo weekend, ci attende la tripletta americana con i Gran Premi di Stati Uniti, Messico e Brasile uno dietro l’altro, senza soluzioni di continuità. Pirelli, per l’occasione, ha ufficializzato le mescole che porterà a Austin, Città del Messico e Interlagos.

Due delle tre mescole rimangono invariate rispetto alla scorsa stagione, mentre in uno dei tre appuntamenti ci sarà una novità. Le nomine rimangano invariate rispetto al 2022 per Austin e Interlagos: C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft.

Per il Gran Premio del Messico, invece, le scelte saranno più morbide: C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. La mescola più tenera sarà quindi anche la più soffice dell’intero range. Sarà la nona volta nel corso di questa campionato che i piloti avranno a disposizione la C5.

Attenzione al Messico. Sul tracciato intitolato agli “Hermanos Rodriguez” andranno avanti i test in chiave 2024, dato che Pirelli avrà ancora tempo fino a dicembre per omologare le mescole definitive in vista della prossima stagione. Infatti, durante le prove libere verrà testata una nuova versione della C4. Le squadre riceveranno due set extra per pilota della mescola sperimentale, che potranno utilizzare a piacimento durante le due ore di prove libere previste per venerdì.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI