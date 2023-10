F1 oggi, GP Messico 2023: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 29 ottobre, andrà in scena il GP del Messico, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della particolare conformazione del circuito. Una pista in cui trovare l’assetto è complicato per il layout che alterna zone di grande accelerazione a tratti guidati. Il tutto ambientato in altura.

La Ferrari cercherà di stupire. Contrariamente alle aspettative, la scuderia di Maranello è riuscita a monopolizzare la scena nelle qualifiche di ieri, ottenendo la pole-position con il monegasco Charles Leclerc e il secondo posto con lo spagnolo Carlos Sainz. Da capire il rendimento della monoposto del Cavallino Rampante sulla lunga durata, notoriamente il punto debole.

Max Verstappen, che ha già conquistato il titolo, partirà dalla terza casella e cercherà di sfruttare l’effetto scia per prendersi la vetta all’ingresso della prima curva. Indubbiamente, il via sarà uno dei momenti importanti della gara, ma ancor di più le strategie avranno un loro peso.

Il GP del Messico, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la diretta della gara a partire dalle 20.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa di Città del Messico.

CALENDARIO GP MESSICO F1 2023 OGGI

Domenica 29 ottobre (orari italiani)

Ore 21.00 F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

PROGRAMMA GP MESSICO 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la diretta della gara.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la diretta della gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 29 ottobre

Ore 20.55-23.05 F1, Gara – Diretta tv in chiaro.

