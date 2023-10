F1 e MotoGP oggi: orari gare 29 ottobre, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi domenica 29 ottobre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP del Messico per quanto riguarda la F1 e GP di Thalandia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Città del Messico e Buriram.

La gara della F1 è prevista alle ore 21.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 09.00. Non ci saranno dunque contemporaneità che obbligheranno gli appassionati a fare una scelta o a fare zapping. Appuntamento di prima mattina per un nuovo capitolo del duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, spettacolo in prima serata per le quattro ruote.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica 29 ottobre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale scritta su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per F1 e la differita su TV8 per la MotoGP.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 29 ottobre

04.40-04.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

06.00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

07.15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

09.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

21.00 F1, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, TV8

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv per gli abbonati: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213).

Diretta tv gratis e in chiaro: TV8.

Diretta streaming per gli abbonati: Sky Go e NOW.

Diretta streaming gratis: tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv per gli abbonati: Sky Sport Uno (canale 201) per tutte le gare; Sky Sport MotoGP (canale 208) per warm-up della MotoGP e tutte le gare.

Differita tv gratis e in chiaro: TV8 con i seguenti orari: Moto3 alle ore 09.15, Moto2 alle ore 10.30, MotoGP alle ore 12.00.

Diretta streaming per gli abbonati: Sky Go e NOW.

Differita streaming gratis: tv8.it con i seguenti orari: Moto3 alle ore 09.15, Moto2 alle ore 10.30, MotoGP alle ore 12.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse