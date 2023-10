F1, orari Shootout e Sprint 21 ottobre: programma GP USA 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Il circus, dopo un weekend di riposo, sbarca in Texas e per la precisione al COTA di Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti 2023, valevole come diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Secondo appuntamento consecutivo con il nuovo format Sprint, che prevede lo svolgimento delle qualifiche già al venerdì per comporre la griglia di partenza della gara domenicale.

Domani, sabato 21 ottobre, andrà in scena dunque un evento a sé stante all’interno del fine settimana con la Sprint Shootout (breve sessione di qualifica per stabilire la griglia della Sprint Race) e la mini-gara di 19 giri che assegna punti iridati ai primi otto classificati (8 al primo, 7 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto e così via fino all’ottavo posto che vale 1 punto).

Max Verstappen e Red Bull hanno festeggiato la conquista dei titoli piloti e costruttori con largo anticipo, quindi ci si concentra a questo punto sulla caccia alle singole vittorie di tappa e su obiettivi meno prestigiosi come la piazza d’onore nelle classifiche mondiali riservate a driver e team. Sergio Perez in tal senso deve difendersi dal rientro di Lewis Hamilton, mentre Mercedes è in vantaggio sulla Ferrari.

La Sprint di Austin verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 (che manderà in onda anche la Sprint Shootout) e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now. TV8 manderà in onda entrambe le sessioni in differita e in chiaro sabato sera a partire dalle ore 23.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP USA F1 2023

Sabato 21 ottobre

Ore 19.30 Sprint Shootout a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport F1

Domenica 22 ottobre

Ore 0.00 Sprint a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA SPRINT F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1, mentre Sky Sport Uno e Sky Sport 4K manderà in onda solo la Sprint.

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la sprint shootout sabato alle ore 23.30 e la Sprint Race domenica alle ore 1.30.

Foto: Lapresse