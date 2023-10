F1, Carlos Sainz avrà un nuovo serbatoio a Austin sulla sua Ferrari dopo i guai di Lusail

Carlos Sainz avrà un serbatoio nuovo di zecca in vista del fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul COTA – Circuit of the Americas, quindi, la SF-23 con il numero 55 sarà nuovamente pronta a dire la sua, dopo che lo spagnolo è stato costretto a saltare il Gran Premio del Qatar per colpa di una perdita di benzina riscontrata a poche ore dal via della prova di Lusail.

Cos’era successo nello specifico? I tecnici di Maranello avevano trovato una perdita nella parte alta del serbatoio e, nonostante alcuni interventi last-minute, non hanno potuto dare il “via libera” al nativo di Madrid per gareggiare. Subito si era pensato ad un problema legato ai cordoli della pista qatariota che, come ben sappiamo, avevano lesionato diverse vetture, incominciando dagli pneumatici.

Il team emiliano, invece, aveva assicurato come il telaio della Rossa fosse integro. Il problema, in realtà, come spiega motorsport.com, si era manifestato nella sacca di gomma flessibile che, da regolamento, deve essere conforme o superiore alle specifiche degli standard FIA FT5-1999, escludendo anche un intoppo legato alla sostituzione della batteria, per cui scartando l’errore umano. Tutto sembra portare verso un piccolo difetto di fabbricazione oppure un danno alla sacca.

A questo punto Carlos Sainz è pronto a volare nel Texas con la chiara intenzione di mettersi alle spalle la sfortuna di Lusail, confidando in una Ferrari nuovamente al 100% delle proprie possibilità per andare all’assalto del COTA, un circuito che potrebbe piacere alla SF-23, e del secondo posto nella classifica costruttori, ancora nelle mani della Mercedes al momento.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI