F1 su TV8: a che ora vedere in chiaro il GP del Messico dal 27 al 29 ottobre

Dal 27 al 29 ottobre assisteremo al quartultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Città del Messico vivremo una tre-giorni in cui sarà caccia aperta a Max Verstappen. L’alfiere della Red Bull ha chiuso il discorso del campionato in Qatar e ora vuole far suoi altri primati e record, avendo raggiunto quota 50 vittorie in carriera nell’ultimo week end ad Austin (USA).

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 20.30 E ALLE 0.00

La Ferrari cercherà di non replicare gli stessi errori dell’esperienza texana. Il monegasco Charles Leclerc aveva ottenuto in maniera brillante la pole-position, ma poi in gara sono emerse tutte le criticità della Rossa: da un lato chiari problemi nella resa con il carico di benzina e dall’altro una strategia assolutamente negativa che ha affossato le prestazioni di Charles.

Oltre al danno anche la beffa, vista la squalifica per fondo irregolare comminata a Leclerc. Per lo stesso motivo è stato sanzionato Lewis Hamilton (Mercedes) e l’altro ferrarista Carlos Sainz ha potuto conquistare un podio insperato. In tutto questo incuriosisce la resa del padrone di casa, Sergio Perez, in grave crisi di risultati con la Red Bull, mentre le McLaren vogliono dar seguito al grande momento.

Il week end del GP del Messico (27-29 ottobre), round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport F1 (207). Vi sarà l’opportunità di seguire le prove libere 2, le qualifiche e la gara anche su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 4K (213). Il fine-settimana sarà trasmesso in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 vi offrirà la copertura televisiva in diretta delle qualifiche e della gara e in streaming su TV8.it, mentre le prove libere saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport.

Ore 20.30-21.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Ore 00.00-1.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 19.30-20.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Ore 23.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8

Ore 21.00 F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213), sul canale 207 programmazione completa, mentre sul 201 e sul 213 si assisterà alle prove libere 2, alle qualifiche e alla gara; in chiaro la copertura delle qualifiche e della gara su TV8, non delle prove libere affidata in esclusiva a Sky Sport.

Diretta streaming: NOW, SkyGo; diretta in chiaro delle qualifiche e della gara su TV8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport

Non prevista copertura delle prove libere su TV8

Ore 23.00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

Ore 21.00 F1, Gara – Diretta tv in chiaro.

Foto: LaPresse