F1 oggi, GP Messico 2023: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 28 ottobre, giornata di prove libere 3 e di qualifiche del GP del Messico, quartultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Città del Messico si assisterà a un time-attack particolarmente interessante. Il circuito, situato in altura, richiede assetti molto particolari per l’area rarefatta. Una variabile in più da considerare nella nota gestione degli pneumatici, considerando l’attesa criticità del graining.

Max Verstappen si presenta, come al solito, con la nome del favorito. L’olandese, dopo aver portato a quota 50 le vittorie in carriera nel Circus, punta alla n.51 e ad agganciare un “mostro sacro” come Alain Prost al quarto posto della graduatoria dei plurivincitori alltime. Ne ha facoltà Max, che quest’anno ha fatto suoi 15 GP e in 10 circostanze è partito dalla pole-position.

In casa Ferrari si cercano soluzioni a problemi ormai atavici. La questione relativa al degrado delle gomme è un evergreen e in tutto questo si dovrà fare particolare attenzione alle strategie, visto il disastro nella gara di Austin, in Texas. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz sperano di avere chance per giocarsi il podio.

Il sabato del week end del GP del Messico, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport F1 (207). Vi sarà l’opportunità di seguire le qualifiche anche su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 4K (213). Il day-2 del fine-settimana sarà trasmesso in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 vi offrirà la copertura televisiva in diretta delle qualifiche e in streaming su TV8.it, mentre le prove libere saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport.

CALENDARIO GP MESSICO F1 2023 OGGI

Sabato 28 ottobre (orari italiani)

Ore 19.30-20.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Ore 23.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8

PROGRAMMA GP MESSICO 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213), sul canale 207 programmazione completa, mentre sul 201 e sul 213 si assisterà solo alle qualifiche; in chiaro la copertura delle qualifiche su TV8, non delle prove libere affidata in esclusiva a Sky Sport.

Diretta streaming: NOW, SkyGo; diretta in chiaro delle qualifiche su TV8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 28 ottobre

Ore 23.00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

