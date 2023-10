MotoGP oggi in tv, GP Thailandia 2023: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 28 ottobre, giornata piuttosto intensa in Thailandia, sede del diciassettesimo round del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Buriram assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto impegnativa per i frenatori, dove la capacità di inserire in curva la moto con facilità farà la differenza.

Francesco Bagnaia si presente all’appuntamento nella massima cilindrata in vetta alla graduatoria generale e con 27 punti di margine nei confronti dello spagnolo Jorge Martin. L’iberico ha mostrato grande velocità nel corso del day-1, dando seguito al suo eccellente periodo. Tuttavia, per Pecco è arrivata la qualificazione alla Q2 e la possibilità di giocarsi nel migliore dei modi la pole-position e successivamente la Sprint.

Cercheranno di inserirsi le Aprilia di Maverick Vinales e di Aleix Espargaró, mentre Marco Bezzecchi, terzo nella classifica generale, sta cercando di trovare le giuste sensazioni sulla Ducati Mooney VR46, vista la frattura alla clavicola sinistra. Grande curiosità circa gli obiettivi di Yamaha e di Honda con Fabio Quartararo e Marc Marquez.

Il sabato del GP della Thailandia, sedicesimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport MotoGP (208) e per le prove libere 2 di MotoGP, le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della top-class su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne delle tre categorie.

CALENDARIO GP THAILANDIA 2023 MOTOGP OGGI

Sabato 28 ottobre (orari italiani)

Ore 3.40-4.10 Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.25-4.55 Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 5.10-5.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 5.50-6.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 6.15-6.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 7.50-8.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 8.15-8.30 Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 8.45-9.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 9.10-9.25 Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 10.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: il sabato del GP della Thailandia, 17° round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso nella sua totalità in tv da Sky Sport MotoGP (208). Per le prove libere 2 di MotoGP, le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della top-class vi sarà anche la copertura su Sky Sport Uno (201). Vi sarà anche la trasmissione in chiaro offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata.

Diretta streaming: la copertura sarà garantita interamente da SkyGo e NOW, in chiaro per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della massima cilindrata su TV8.it. Le prove libere saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Sabato 28 ottobre

Ore 5.50-6.05 MotoGP, Q1- Diretta tv in chiaro.

Ore 6.15-6.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 7.50-8.05 Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 8.15-8.30 Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 8.45-9.00 Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 9.10-9.25 Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 10.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro.

Foto: MotoGP.com Press