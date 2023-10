MotoGP, Luca Marini: “Con le medie ho faticato nelle libere. Mi mancano due decimi su Bezzecchi e Martin”

Un sorprendente Luca Marini si è piazzato in seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia di MotoGP a Buriram. Nel quartultimo appuntamento della stagione, il fratello di Valentino Rossi è stato colui che è andato più vicino a un super Jorge Martin. Il migliore italiano in qualifica è proprio il riminese, davanti anche a Bezzecchi e Bagnaia.

Queste le sue parole dopo il meraviglioso secondo posto: “Non è stato facile oggi perché con la media dietro non mi sto trovando bene. Quando abbiamo lavorato prima nelle FP3 ho faticato davvero tanto. Quando abbiamo messo la dura ho trovato più feeling, ho più stabilità in uscita di curva, riesco a uscire più forte e a utilizzare più potenza nella moto”.

Una gomma media che gli ha regalato comunque una grande gioia in qualifica: “Per fare i giri da qualifica ho usato la media e nei primi due giri ha funzionato davvero bene, ho cercato di spingere nelle frenate e nelle accelerazioni a tutta e ne è uscito un gran giro. Sarà importante dopo partire bene e mantenere le prime tre posizioni nel primo giro per fare una grande gara. Manca qualcosa rispetto a Martin, a Bez, a Vinales… Manca secondo me un paio di decimi rispetto ai più forti“.

Foto: LiveMedia//CordonPress