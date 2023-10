F1, Max Verstappen domina la Sprint Race del GP degli Stati Uniti, podio per Leclerc – VIDEO

Max Verstappen sa solo vincere. Il pilota del team Red Bull, infatti, ha fatto sua anche la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas la gara su distanza di 100 chilometri, sostanzialmente, non ha avuto storia con il campione del mondo che ha dominato la scena rifilando distacchi abissali a tutti.

Il pilota olandese ha preceduto Lewis Hamilton (Mercedes) a 9.4 secondi, mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 17.9. Quarto Lando Norris (McLaren) a 18.8, quinto Sergio Perez (Red Bull) a 22.9, mentre è sesto Carlos Sainz (Ferrari) a 28.3.

Settimo il francese Pierre Gasly (Alpine) a 32.4, ottavo George Russell (Mercedes) a 34.2, nono il thailandese Alexander Albon (Williams) a 34.5, mentre chiude la top10 l’australiano Oscar Piastri (McLaren) a 42.4.

Andiamo, quindi, a rivedere gli highlights della Sprint Race texana.

Foto: LaPresse